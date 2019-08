Tiroteio em centro comercial causa várias vítimas. Suspeito detido

Entornointeligente.com /

Várias pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio numa loja da Walmart, num centro comercial em El Paso, no Texas, EUA. Pelo menos 18 pessoas foram atingidas. A possibilidade de existirem várias mortes foi anunciada pelo presidente da Câmara de El Paso, sem contudo precisar números. O incidente ocorreu durante a tarde e, segundo a polícia, está agora resolvido com a detenção de um suspeito. Este homem terá entrado e começado a disparar sobre as pessoas

Segundo o jornal El Paso, ao menos 18 pessoas ficaram feridas e ainda não há informações sobre o número de vítimas fatais. A rede de notícias local KTSM informa que uma pessoa que trabalha num supermercado ao lado teria visto um homem entrar na loja e abrir fogo.

“Dirigi-me para a saída. Vi um homem com uma t-shirt negra e uma calças camufladas e que empunhava o que parecia ser uma espingarda. Apontava às pessoas e disparava diretamente sobre elas. Vi três ou quatro caírem por terra”, disse uma mulher que se dirigia para o supermercado à Fox News.

Subscrever A polícia de El Paso está a pedir aos cidadãos para se manterem longe do local, já que a situação ainda não está controlada. Também a agência federal responsável pelo controlo de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) de Dallas anunciou que se iria deslocar a El Paso para auxiliar.

Na passada terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississipi. E no domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de seis anos, morreram quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.

