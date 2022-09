Tirar a Saúde dos corredores das Urgências

Entornointeligente.com /

Já lá vai uma semana desde que foi nomeado o novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a 9 de setembro. Disse que «não podia recusar o convite» e os portugueses esperam que também não recuse olhar de frente os problemas, nem resolver muitos dos imbróglios que afetam o estado da Saúde Pública. O diagnóstico está mais do que feito, não precisamos de outro. Já passou pela máquina do raio-X, da TAC e da ressonância magnética, agora falta definir a terapêutica e fazer acontecer.

Médico de formação, Pizarro sabe bem o que sofrem os colegas de Bloco de Urgências ou das consultas. Falta gente, falta dinheiro, falta cumprir o verdadeiro serviço público de assistência na Saúde. Tem 58 anos, foi secretário de Estado da Saúde de José Sócrates, entre 2008 e 2011 e deputado no Parlamento Europeu. Homem forte do PS, tem a seu favor a proximidade com António Costa e tem a seu lado uma nova figura – que tanto pode ser o seu adversário como o seu braço direito -, o novo CEO do SNS .

O Presidente da República levantou reservas sobre esta função e enviou «um conjunto de dúvidas específicas», ao governo, acabando por promulgar na sexta-feira à tarde a lei que criou o CEO do SNS. Quanto ao nome, se será Fernando Araújo ou não, Marcelo nada declarou e até ontem o ministro remeteu o anúncio para os próximos dias. O Presidente insistiu que o mais importante é «a orgânica» no Setor da Saúde para permitir que o Executivo defina as «linhas políticas» e, depois, haver «quem, com autonomia, faça a gestão, não dependendo dos humores governativos na gestão do dia a dia ou das sensibilidades do dia a dia». Os portugueses pedem menos humores e mais ações concretas e eficazes. Se o novo CEO do SNS tem um caderno de encargos infindável, Manuel Pizarro não tem menos e, aliás, os cadernos cruzam-se.

Subscrever Maturidade, experiência não faltam ao novo governante. Vamos ver se saberá construir pontes em vez de erguer muros. A dificuldade de acesso à Saúde, o excesso de mortalidade e outros pesadelos pedem resposta urgente. As parcerias público-privadas, que Pizarro defende, mas o governo foi revertendo, terão necessariamente de voltar para cima da mesa. E é preciso deixar de lado os preconceitos ideológicos, que há muito que não fazem sentido na Saúde, mas também é necessário que o primeiro-ministro lhe dê margem de manobra para encontrar novas soluções para velhos e graves problemas.

Agora que Manuel Pizarro já escolheu os seus secretários de Estado, e passou uma semana desde a sua nomeação, é tempo de deitar mãos a um «doente» que está nos corredores das Urgências há demasiado tempo.

Diretora do Diário de Notícias

