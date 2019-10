Tips de interés sobre Vitelio Mejía

Entornointeligente.com /

El presidente de Lidom, abogado Vitelio Mejía, ha ofrecido más de 200 entrevistas las ultimas dos semanas. Es algo para elogiar porque se trata de un estilo abierto , transparente y colaborador con los medios pues nunca le niega tiempo y espacio a los periodistas. Por lo general no todos los organismos de Lidom tienen ese comportamiento, hay presidentes y directivos de equipos que tienen otro tipo de personalidad, no son colaboradores, al contrario son despreciativos con la prensa y cuando no, actúan como “fantasmas”. Nunca aparecen para una entrevista u opinión.

El domingo compartimos nuevamente con Vitelio en La Semana Deportiva, y aquí les dejo algunos tips de su comparecencia.

.- Comisionados de la MLB han estado chequeando los estadios del país para dos objetivos: 1ro. Para comprobar que los terrenos están aptos y que no representan peligro para los jugadores, amén de que tengan la comodidad requerida en club houses, dogouts y otras áreas..2do. Aprovechan para echar una mirada a los parques pues todavía no se descarta la posibilidad de que presenten juegos de entrenamientos el próximo año en el país. Cuando le pregunté si había aquí empresarios privados que se interesen por montar el evento, que es costoso, me dice que tiene tres ofertas. (Hay que esperar, de cualquier manera, cuando llegue el momento).

.- El Centro de Revisiones de Jugadas fue reforzado con nuevos equipos, y existe la apertura para que las jugadas que sean pedidas en revisión sean transmitidas en la pantalla de cada parque para que el público participe. ( no sé si se está ejecutando).

.- Preguntado sobre si se ve a largo plazo como presidente de Lidom, opina que lleva ese asunto por período de dos años. Este año fue reelecto , así que esperará el cumplimiento de este mandato a ver cómo andan las cosas .

.-Dice que en términos económicos los equipos de Lidom estuvieron bien el año pasado.”Lo que sucede es que estos clubes gastan mucho en peloteros y por lo regular gastan sus ingresos buscando ganar”.

Vitelio llegó a Lidom hace tres años y está dirigiendo su tercer campeonato. Desde entonces ha tenido que mediar en tremendos y variados líos en las Aguilas, Licey, Federación de Peloteros y Confederación del Caribe. Como viene de la política (fue funcionario versátil del Dr. Balaguer en los 90), está preparado para el litigio y la controversia.(Lea más en listindiario.com)-.

PLAY OFF LA: Los play off de Grandes Ligas son extrañísimos, son muchos los bateadores de calibre que sufren por bajo rendimiento y eso es asi año tras año. ¿Por qué? No necesariamente es presión, es que se incrementan los estudios de los mejores bates y se hacen planes especiales sobre la forma de lanzarles.. En el caso de los dominicanos de los Yanquis, Gary Sánchez tiene una postemporada pobre , de 17-2 , promedio en 11.8 , 0 Hr, 0 empujada, y Edwin Encarnación casi lo imita con bateo de 21-4, 0 Hr, 2 impulsadas… Carlos Correa batea de 27-5 para .185, y tuvo su primera actuación buena el domingo pegando doble y jonrón que dejó a los Yanquis en el terreno (Houston ganó 3 por 2).. George Springer pegó jonrón que empató a 2 en el quinto, y en general tiene de 29-4, para .138, 1 Hr, 1 empujada. Esos son buenos ejemplos pues todos son buenos bateadores.

Ese día lo hizo bien Justin Verlander, con 6.2 innings de 5 hits y 7 ponches, recibiendo como único daño jonrón de dos por Aaron Judge. El iniciador de los Yanquis, James Paxton, duró hasta el tercero y no sirvió de mucho…Ese día, como relevo actuaron C.C. Sabathia, a solo un bateador, y J. A… Happ, quien permitió el jonrón decisivo. Esta tarde a las 3 va el tercer choque en N ueva York, Luis Severino lanza por los locales contra Gerrit Cole, ganador de 20 juegos en la campaña con 326 ponches, y quien acabó a Tampa en sus dos presentaciones, incluyendo el partido decisivo.

DE INTERES: Anoche jugaron en el Quisqueya Estrella y Leones, y la asistencia fue super pobre….Los juegos del Escogido no están en televisión abierta de lunes a viernes, van por el canal ColimdoTV (del Comité Olímpico, en el 88 de Altice y de Claro)… Los fines de semana va por Teleantillas…. En estos primeros días he visto en Lidom lanzando a Frankie Montás, derecho del Escogido, y quien viene de una campaña mediana con los Atléticos de Oakland donde tuvo marca de 9-2 y 2.63… (Fue suspendido por dopaje).. José Gómez, el gerente, dijo que Montás tendrá 6 salidas…Anoche vi a Gerson Bautista con las Estrellas, quien también tiene experiencia de liga mayor. En 2018 lanzó para los Mets y este año para Seattle, pero no le fue bien..En 9 entradas le dieron 11 hits y dio 9 bases por bolas… Terminó la novelita de Licey y Juan Francisco sobre la rebaja salarial. Ayer se pusieron de acuerdo y de inmediato lo metieron al roster de la semana..Francisco es líder jonronero de Lidom con 67…El gerente de los Dodgers, Andrew Friedman, confirmó ayer la continuación de Dave Roberts como manager del equipo. Recordó que Roberts tiene pacto firmado hasta el 2022… En las semifinales de Grandes Ligas este año se resaltan los siguientes números: en la Americana, los Yanquis tienen 27 coronas, Houston 1..En la Nacional, San Luis tiene 11 títulos y los Nacionales 0…Pero eso ya no vale, en absoluto…. Roger Federer ha asistido a 4 juegos olímpicos, y ya anunció que le gustaría asistir a Tokyo 2020… El sería invitado especial porque no tomó parte en la Copa Davis ….Tiene 39 años de edad, el número uno de siempre…

