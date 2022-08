Tipa quema la casa de su mamá porque no quiso cuidarle los hijos

Entornointeligente.com /

Argentina.- Una mujer de 26 años le prendió fuego la casa a la madre porque no quiso cuidarle a los hijos. El hecho ocurrió en Mar del Plata este sábado. La vivienda quedó totalmente destruida a causa de las llamas, aunque afortunadamente no hubo heridos.

