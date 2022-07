Tini Stoessel: una estrella argentina entre la expansión continental y nuevos desafíos

Entornointeligente.com /

Ser parte del movimiento femenino en la música urbana enorgullece a Tini Stoessel . Y la argentina espera que su consolidación junto a otras colegas le permita abrirle las puertas a las siguientes generaciones.

«Me enorgullece mucho ser parte de este movimiento, no solamente para las mujeres de hoy en día, sino también para la cantidad de jóvenes y mujeres que van a querer hacer música el día de mañana y que quizás no va a ser para nada difícil», dice desde Ciudad de México.

La cantante de 25 años, que la semana pasada visitó México para participar de los Premios MTV MIAW y promocionar su nueva canción «La loto» —en la que colabora con Anitta y Becky G —, reconoce que abrirse camino en el reggaetón fue difícil.

«Es difícil en el sentido de decir: ‘wow, cuánto talento femenino hay y hubo en el mundo’ y quizás no están abiertas las posibilidades del todo. En ese sentido, te da tristeza, bronca, pena, pero nunca me dio miedo hacerlo», confiesa.

La estrella, que saltó a la fama por encarnar a Violetta en la serie homónima de Disney, asegura que ganarse un lugar en la industria musical fue en un principio una acción «inconsciente» porque no imaginaba lo que ello pudiera traer.

«Me animé, lo hice y no me importaba si me fueran a juzgar; no me importaba nada. Tenía como una inconsciencia, creo que eso fue bueno», señala la cantante de éxitos como «La Triple T» y «Miénteme», que el 7 de octubre se presentará para un público de 46 mil personas en el Estadio Centenario.

Su convicción fue la que la llevó colaborar con Anitta y Becky G , a quienes admira y considera sus «amigas», referentes y aliadas en el movimiento femenino en el género urbano.

«Compartir esta canción de reggaetón, hablando de lo que tenemos ganas de hablar sin importar lo que vayan a decir, poniéndonos lo que queremos poner y bailando como queremos bailar y todo, creo que es un avance», asegura

Stoessel, que hace unos días fue reconocida con el premio «Artista + Ido Argentina» de los MTV MIAW, considera que la música fue clave en todos los movimientos sociales en el mundo y, especialmente, en el feminismo latinoamericano, del cual asegura que también se siente parte.

«A mí me pasó, quizás escuchando canciones y empezando también a entender un montón de cosas que quizás no me había dado cuenta», afirma.

«Y que la música acompañe, que no solamente seamos las mujeres, sino también los hombres que acompañen el movimiento y que ayuden a esto es recontra importantísimo». Además, opina que la música constantemente está «tirando» un mensaje muy positivo en ese sentido.

A sus 25 años, Tini es ya una reconocida estrella a nivel mundial, pues desde muy joven cobró fama con su personaje de Violetta de Disney, lo que le permitió darse a conocer en todo el mundo.

Ella asegura que la clave de este éxito es bastante sencilla: disfrutar de todo lo que hace. «Hago música y me divierto como no sé desde que soy chica, hago las cosas con una mentalidad de hacerlas porque me hacen bien y porque las disfruto», señala.

Además, reconoce, el género urbano la ayudado a su crecimiento internacional porque sus melodías suelen captar rápidamente el oído popular. Sin embargo, también afirma que dedicarse a este tipo de música no fue una estrategia para llegar a todo el mundo, sino parte de su naturaleza, pues era el género que le gustaba.

«Quizás yo inevitablemente a la hora de hacer música como que recurro a eso porque es lo que escucho y es lo que consumo», dice. Aunque también puede hacer canciones más profundas «que te destrozan el corazón, como «Carne y hueso», uno de sus últimos lanzamientos. «Es una balada que decís: tengo ganas de largar, llorar y no salir de la cama», cuenta.

Cantante, actriz, empresaria y escritora, Tini ve por delante todavía mucho camino en la música aunque prefiere dejar el futuro a la expectativa. «No sé la carrera, la vida te va llevando y creo que hay que dejarlo un poco. Tampoco sin tanta expectativa de dejar ser la vida un poco así, como a ver qué tiene para darte y tener tus metas así claritas», concluye.

