Tini recoge la bandera LGTB en la Expo y se vuelve tendencia

Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), son ocho cajas de jubilaciones que operan en el país pero cada una bajo parámetros muy diferentes como los años de aportes, edad mínima para jubilar, porcentajes de aportes obrero y patronal entre otros aspectos. Además, seis de las ocho Cajas arrastran déficit; o sea, los trabajadores activos que están aportando son los que están financiando a los jubilados y llegará un momento que acabarán sus reservas, con lo cual no será sostenible en el tiempo cubrir las futuras jubilaciones.

Entre las Cajas deficitarias resaltan por ejemplo la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) con un saldo rojo de más de US$ 800 millones, la Caja Fiscal (más de US$ 600 millones en seis años) la Caja de la ANDE (alrededor de US$ 250 millones al 2019), de las que presentan informes regularmente ante el Mtess. También arrastraban un déficit importante la Caja Parlamentaria y la Municipal, pero estos entes no informan sobre su situación actuarial, desde hace 7 años

Este Gobierno intentó meter una Ley de Supervisión de Pensiones a inicios de su periodo, pero luego tuvo un revés. Se terminó retirando el proyecto a fin de presentar uno nuevo, pero ya no avanzó ninguna reforma sobre ese tema.

Bomba estallará al próximo gobierno Sin dudas la crisis en la Caja Fiscal es uno de los temas más preocupantes y de no establecer reformas en el corto plazo, esto será una bomba que va a estallar con seguridad para el próximo gobierno, refirió ayer Juan José Galeano, director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, durante una entrevista en Enfoque Económico.

Galeano detalló que el déficit previsto en la Caja Fiscal para el presente año es de US$ 224 millones en las condiciones actuales. Pero de prosperar un proyecto de ley que busca la actualización de los haberes jubilatorios de los beneficiarios de la Caja Fiscal, el deterioro será mayor ya que tendrá un costo de US$ 422 millones solo en el primer año de implementación y para cubrir este requerimiento adicional, se tendrá que aumentar los impuestos.

De hecho que en los últimos seis años, ya se cubrió con recursos del Tesoro (o sea con nuestros impuestos) más de US$ 600 millones. Según detalló, una parte del déficit es cubierto con aportes del sector superavitario, pero que en el 2026 ya se habrán utilizado todas las reservas y que se dependerá únicamente de los recursos estatales para pagar las jubilaciones.

De no tomar acciones inmediatas en lo relacionado a Caja Fiscal esto puede llevar a un estallido social y para evitar eso es que se debe construir un esquema y llegar a un equilibrio, a través de una reforma que debe iniciar ya. Además evitar leyes populistas con fines particulares que van a traer más problemas que beneficios, dijo el economista Alfredo Paredes de MF Economía.

