Tinder y Grindr han sido acusadas de vender datos personales de usuarios

Entornointeligente.com /

Una compleja acusación han recibido las aplicaciones de citas Tinder y Grindr en Europa, ya que un tribunal noruego afirmó que ambas compañías estarían vendiendo datos de sus usuarios a empresas terceras, donde se incluiría información de carácter privado. Dentro del tipo de información que ambas compañías estarían vendiendo de forma ilegal, se encuentran datos sensibles de los usuarios, como por ejemplo su orientación sexual en el caso de Grindr y otro tipo de información sensible relacionado a las cuentas privadas. La denuncia fue realizada por el Consejo de Consumidores Noruego y en ella se argumenta que esta práctica estaría violando la actual normativa europea, que prohíbe validar este tipo de actos a las empresas tecnológicas. Tinder y Grindr vendiendo datos a terceros La gravedad del asunto ha ido escalando durante los últimos días, ya que el propio Consejo aseguró que Grindr, aplicación enfocada principalmente para LGBTI, comparte los datos GP, direcciones IP, edad e incluso el sexo de sus usuarios a diversas empresas enfocadas principalmente a fines publicitarios. El informe que reveló esta información fue llamado “Out of Control” y en el se habla de la recopilación y el uso de datos ilegal por parte de ambas compañías y otras ocho aplicaciones más, donde se acusa directamente que la industria de la publicidad estaría infringiendo de forma sistemática la actual Ley de Europa. Dentro del comunicado entregado por el Consejo de Consumidores Noruego se puede rescatar la siguiente frase “Cada vez que usted abre una app como Grindr, todas la empresas publicitarias conocen su ubicación GPS, los diversos identificadores utilizados para iniciar sesión e incluso el dispositivo el cual están ocupando los usuarios(….) esto es una violación descarada de los derechos europeos de privacidad de los usuarios”. La acusación también cae en Tinder, ya que esta compañía estaría compartiendo los datos de sus usuarios con un total de 45 empresas pertenecientes al grupo Match. Entre otras de las aplicaciones involucradas se encuentran Qibla Finder, Clue y MyDays y además My Talking Tom 2, conocida app de juego utilizada en su mayoría por niños.

LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com