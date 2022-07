Timo toma DIARIO EXTRA: «Primera vez que salimos de Colombia»

Entornointeligente.com /

Con el apoyo de Universal Music, la agrupación Timo de Colombia visitó este martes las instalaciones de DIARIO EXTRA para hablar de su proyecto musical y, por supuesto, de su expectativa tras el boom que han significado sus canciones desde su creación en 2019, todo en el marco del renacer de la música pop urbana en ese país, con grandes embajadores como Piso 21 o Morat que ya se volvieron en pesos pesados e internacionales.

Timo ha llamado la atención con sus grandes canciones como «Bebamos», «Espejito, espejito» y su más reciente producción «Modo melancólico». Este trío lo conforman Andrés Vásquez, Alejandro Ochoa y Felipe Garat. Conversamos con los dos primeros ayer por la tarde.

¿Cómo nace Timo?

– Andrés: Ambos somos músicos desde que somos chiquitos y cada quien por su lado hasta que nos encontramos en la universidad. Yo soy bajista jazz, hago eso desde hace diez años.

– Alejandro: Yo compongo y estudio composición comercial.

¿Cómo resumen su éxito a la fecha? Cuando se habla de Colombia, se piensa en Karol G, Maluma y, claro que en Shakira…

– Andrés: Nosotros todos los días estamos soñando y eso nos impulsa para alcanzar el éxito. Contamos con un equipo que ya ha pasado por otros artistas. Siempre nos dan consejos como que Karol G hizo esto o aquello, que Morat hizo esto, también aquello, siempre nos hacen recordar cuál es el camino. Nosotros vamos con todo, le damos la vida y el alma al proyecto.

¿Por qué Timo?

– Andrés: La verdad es que me tocó conocer a Alejandro en la universidad y es igualito a Simón Vargas, cantante de Morat. Me acuerdo que me dijo: «no te conozco, no me hables». Eso fue el primer día. Es como preguntarle a una persona si tiene cara de Vargas.

Alejandro: Hay muchas versiones, la verdad.

Alejandro, usted se parece a Guillermo Ochoa, portero de México y del América…

– Andrés: La verdad nos prohibieron contar mucho la historia para no contarla siempre que nos preguntan y que por Simón Vargas. La idea es no mercadear a la competencia, pero esa es la historia.

– Alejandro: (Risas). Eso me han dicho.

¿Tratan de igualar la obra de Piso 21, incluso Morat?

– Andrés: Creo que es muy válido, así como existe Morat, como otros grupos, nosotros tratamos de replicar, pero con una autenticidad. Mucha gente nos sigue y dicen que vamos por la misma línea de Morat o Piso 21, porque somos bandas y somos colombianos, pero la verdad es que tratamos de no tomarlos a ellos como referencia musical. Los admiramos, pero siempre tratamos de buscar nuestros sonidos.

– Alejandro: Nosotros nos llevamos muy bien, de verdad, e íbamos a fiestas juntos. Ahí fue donde conocimos a Felipe y se fundó el grupo.

¿Éxitos? ¿»Bebamos»? Ahora existe un boom mundial de cantar haciendo fuerza por tomar licor, lo hace Nodal y el grupo musical dominicano Extra, entre otros. ¿Qué piensan de eso?

– Andrés: Puede sonar hipócrita, pero nosotros a lo que más le cantamos es al amor. Sí tenemos un tema que dice que «si borrachos nos amamos» pero fue por una situación especial es una letra inspirada en un hombre que le endulza el oído a una mujer. Nuestras letras le cantan al amor y gran parte de nuestras canciones son inspiradas en el amor.

– Alejandro: Algo que pasó que nos ayudó mucho es ver cómo niñas de colegio ya estaban cantando nuestras canciones y eso fue muy importante. Recuerdo 50 niños cantando un tema que acababa de salir. El tema «Bebamos» fue muy importante.

¿Dejaron de estudiar para enfocarse en la música?

– Andrés: La verdad no estamos estudiando, dejamos la universidad para apostar por la música. Aplazamos la universidad, pero la retomaremos en un año. Timo nos tiene a tiempo completo, además que nuestros padres hacen un gran esfuerzo, y cómo nos van a pagar la universidad cuando tenemos nuestro tiempo en la música, sería un desperdicio. Tuvimos que tomar la decisión junto a nuestro mánager.

¿Primera vez fuera de Colombia?

– Alejandro: Así es, es la primera vez que salimos de Bogotá. Empezamos en Quito, Ecuador y Guayaquil. Ciudad de México, Guatemala y ahora en San José. Es una gira internacional. Esto es un sueño y recién le dije a Andrés, ya sé cómo funciona eso.

¿Cómo es «Modo melancólico»?

– Andrés: La hicimos junto a un artista mexicano llamado León Leiden. Tiene una historia interesante, pues por nosotros jamás hubiera salido, pues no es pop urbano, es un corrido mexicano con tintes pop. Nuestro estilo es pop urbano. Decía que es un corrido mexicano y a la gente le ha gustado.

¿Le han abierto a algún famoso?

– Alejandro: A Camilo le abrimos.

Finalmente, ¿qué les dicen a los lectores de DIARIO EXTRA?

– Andrés: Eso es lo que les venía diciendo a los compañeros que, luego de ese pasado difícil que ha tenido Colombia, en la actualidad existe un nuevo amanecer con la música. Vemos a Karol G, J Balvin y Camilo. Ahora la gente se acuerda de estos grandes artistas y para nosotros es muy importante pertenecer a esos grupos que hacen el cambio en Colombia, aunque solo representemos el 0,0001%, pero para nosotros es muy importante.

– Alejandro: Venimos de un país complejo con un pasado complejo, pero yo puedo decir con orgullo que soy parte pequeña de ese surgimiento de los músicos en Colombia, que todos hablan de eso, me alegra mucho.

