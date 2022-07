Tim Roth e uma insolação apática

Entornointeligente.com /

Michel Franco é o cineasta mexicano em contracorrente aos conterrâneos famosos de Hollywood, de Guillermo Del Toro a Alejandro Iñarritu, passando por Alfonso Cuarón. O seu cinema vem do desespero humano, das figurações tíbias da alma humana e da violência do seu país. Ao contrário de Carlos Reygadas, filma com uma força narrativa que não se explica – é quase uma aparição – mesmo quando há uma camada abstrata no destino das personagens. Já tínhamos percebido tudo isso em Chronic , que levou à competição de Cannes em 2015 ou com o incompreendido As Filhas de Abril , de 2017. Mas era em Nova Ordem, competição de Veneza em 2020, que tudo isso explodia. Explosão que prossegue agora neste drama pela hora da morte, Crepúsculo , presença também em competição em Veneza. Um príncipe do art-house, que persegue a compreensão de um mal-estar interior. A violência agora é parcialmente interior mesmo quando Acapulco é filmada com um sentido de perigo constante, entre disparos dos cartéis e tentativas violentas de rapto.

Relacionados estreias. Russell Crowe em tom secundário

cinema. De rainha de copas a rainha do norte

Tim Roth é um milionário inglês, herdeiro de uma fortuna imensa relacionada com o negócio da criação suína. Depois de umas férias em família terminarem abruptamente com uma notícia trágica, vê-se sozinho em terra, por ter alegadamente perdido o passaporte.

Afinal, este homem de meia-idade, em vocação Bartleby de Melville, faz da apatia um modo de estar e relaciona-se com a tragédia de uma forma singular: bebe na praia até cair para o lado e instala-se num hotel de fama duvidosa. Ao mesmo tempo, parece esconder um segredo fatal – mais tarde percebemos que as coisas não são bem como as aparências mostram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Sundown é precisamente uma história de cambalhotas narrativas – este homem está em perda e não é quem pensamos. Diante dele um mundo que é implacável: advogados de família, o peso do dinheiro e a violência que não se controla. Quanto menos se souber melhor se entra num objeto seco e duro, algures a pedir ao espetador que não faça juízos de valor.

Franco leva-nos para zonas muito duras da existência humana. Contrapõe frieza com elementos de ficção que circulam pelas lógicas difusas do destino, algures entre a apatia da mais resignada tristeza e o vazio da alma. Aos poucos, estamos no mesmo barco, a toada do ritmo indolente da câmara de Franco já nos seduziu. Ou, neste caso, feriu. Essa sensação de perda é o ponto de ordem de uma farsa pesada sobre as ironias do universo.

Se a errância deste homem rico, a procurar uma vida mais pacata, funciona do ponto de vista emocional, em parte, isso deve-se à extraordinária presença de Tim Roth. O britânico consegue ser minimal nessa exposição de dor. O ator de Pulp Fiction é aqui tão brilhante que até consegue transmitir-nos aquela sensação de insolação. O seu rosto magoado, vencido, é qualquer coisa que se cola à pele. Roth percebeu que o mistério da personagem passa pela serenidade de um gesto passivo. Só os grandes atores conseguem safar-se com isso…

E Charlotte Gainsbourg, mesmo num papel secundário, percebeu também a intensidade sufocante do tom que tinha de ter…

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com