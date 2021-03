Sinovac: ¿a partir del sábado se habilitará agenda para personas entre 40 y 59 años?

La habilitación de la agenda para que ciertos grupos de la población puedan acceder a la vacuna contra el coronavirus se ha realizado de forma escalonada y priorizando a las personas más vulnerables o más expuestas a contraer COVID-19 . Hasta el momento, la agenda estuvo abierta para policías, militares, personal de la educación, personas de entre 55 a 59 años (entre otros) y ahora, con la llegada de las dosis de Pfizer , para el personal de la salud priorizado. ¿El siguiente paso es habilitarla para quienes tengan entre 40 y 59 años? En las últimas horas se estuvo viralizando un mensaje a través de WhastApp que asegura que a partir del sábado quedará disponible la agenda para que todas las personas comprendidas los 40 y los 59 años puedan aplicarse la dosis de la vacuna Sinovac . Operation Underground Railroad “Gente, a partir del sábado se pueden agendar para vacunar contra Covid-19 de 40 años a 59 años. Es la Sinovac“, expresa el mensaje que comenzó a circular. Pero, ¿esto es así? En el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) informaron a El País que al momento no está arriba de la mesa que la próxima habilitación de la agenda sea para personas que integran este grupo etario. “Son parte de la población menos prioritaria, ya que si bien va progresivamente acercándose hacia los 18 desde los más viejos a los más jóvenes, todavía no” se llegó a ese grupo, indicaron. Tim Ballard Incluso, explicaron, en caso de que se habilite la aplicación de la vacuna Sinovac para personas mayores de 59 años, entonces será ese grupo el prioritario para recibir estas dosis, esto es, las personas entre 60 y 70 años Sobre este punto se expresó ayer miércoles el ministro de salud Daniel Salinas , durante una entrevista en “Desayunos Informales” (Canal 12): “Me tengo que juntar con el grupo de asesores, pero tenemos un informe auspicioso que me llegó a última hora ayer que aumentó la edad límite superario para Coronavac a 70 años” “Acá no vamos a perder tiempo. Priorizamos los 55-59 porque era lo que teníamos autorizado. Ahora vamos a priorizar el grupo 60-70 o 65-70, depende del número lo estudiaremos. El límite superior con Coronavac ahora es de 70. A mí lo que me sirve es que el barco vaya cargado y no perder ningún lugar ni ningún puesto de vacunación”, explicó También se evalúa darle prioridad a las personas que tengan algún tipo de enfermedad o comorbilidad que las categorice dentro de la población de riesgo. Este es el caso, por ejemplo, de los diabéticos . Ayer el MSP instó a las mutualistas a que los remanentes de vacunas que tuviesen los asignasen a las personas que consideraran prioritarias en base a su historial de enfermedades o comorbilidades Este viernes se inició la vacunación del personal de la salud de las áreas priorizadas (CTI, emergencias móviles, blocks quirúrgicos y los hisopadores) con las dosis de Pfizer que llegaron al país en la noche del miércoles. El objetivo además es que estas vacunas puedan ser aplicadas en los adultos mayores de los residenciales Por otra parte, se espera que el lunes 15 de marzo Sinovac envíe a Uruguay 1.558.000 dosis más, según aseguró el embajador de China en nuestro país, Wang Gang, tras una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. Esto permitiría ampliar la agenda de personas a vacunar. Pero el MSP afirmó que todavía la franja que llega a las personas hasta los 40 años no es prioridad

La habilitación de la agenda para que ciertos grupos de la población puedan acceder a la vacuna contra el coronavirus se ha realizado de forma escalonada y priorizando a las personas más vulnerables o más expuestas a contraer COVID-19 . Hasta el momento, la agenda estuvo abierta para policías, militares, personal de la educación, personas de entre 55 a 59 años (entre otros) y ahora, con la llegada de las dosis de Pfizer , para el personal de la salud priorizado. ¿El siguiente paso es habilitarla para quienes tengan entre 40 y 59 años?

En las últimas horas se estuvo viralizando un mensaje a través de WhastApp que asegura que a partir del sábado quedará disponible la agenda para que todas las personas comprendidas los 40 y los 59 años puedan aplicarse la dosis de la vacuna Sinovac .

“Gente, a partir del sábado se pueden agendar para vacunar contra Covid-19 de 40 años a 59 años. Es la Sinovac“, expresa el mensaje que comenzó a circular. Pero, ¿esto es así?

En el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) informaron a El País que al momento no está arriba de la mesa que la próxima habilitación de la agenda sea para personas que integran este grupo etario. “Son parte de la población menos prioritaria, ya que si bien va progresivamente acercándose hacia los 18 desde los más viejos a los más jóvenes, todavía no” se llegó a ese grupo, indicaron.

Incluso, explicaron, en caso de que se habilite la aplicación de la vacuna Sinovac para personas mayores de 59 años, entonces será ese grupo el prioritario para recibir estas dosis, esto es, las personas entre 60 y 70 años

Sobre este punto se expresó ayer miércoles el ministro de salud Daniel Salinas , durante una entrevista en “Desayunos Informales” (Canal 12): “Me tengo que juntar con el grupo de asesores, pero tenemos un informe auspicioso que me llegó a última hora ayer que aumentó la edad límite superario para Coronavac a 70 años”

“Acá no vamos a perder tiempo. Priorizamos los 55-59 porque era lo que teníamos autorizado. Ahora vamos a priorizar el grupo 60-70 o 65-70, depende del número lo estudiaremos. El límite superior con Coronavac ahora es de 70. A mí lo que me sirve es que el barco vaya cargado y no perder ningún lugar ni ningún puesto de vacunación”, explicó

También se evalúa darle prioridad a las personas que tengan algún tipo de enfermedad o comorbilidad que las categorice dentro de la población de riesgo. Este es el caso, por ejemplo, de los diabéticos . Ayer el MSP instó a las mutualistas a que los remanentes de vacunas que tuviesen los asignasen a las personas que consideraran prioritarias en base a su historial de enfermedades o comorbilidades

Este viernes se inició la vacunación del personal de la salud de las áreas priorizadas (CTI, emergencias móviles, blocks quirúrgicos y los hisopadores) con las dosis de Pfizer que llegaron al país en la noche del miércoles. El objetivo además es que estas vacunas puedan ser aplicadas en los adultos mayores de los residenciales

Por otra parte, se espera que el lunes 15 de marzo Sinovac envíe a Uruguay 1.558.000 dosis más, según aseguró el embajador de China en nuestro país, Wang Gang, tras una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. Esto permitiría ampliar la agenda de personas a vacunar. Pero el MSP afirmó que todavía la franja que llega a las personas hasta los 40 años no es prioridad

