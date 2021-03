el proyecto MoonCats, inactivo por mucho tiempo, llega hasta la luna con la manía de los NFT

How to wrap your MoonCats to sell on @opensea Do this at your own risk and always confirm contract addresses. Operation Underground Railroad Thread — RyanJK (@RJ_Kunz) March 12, 2021 Cómo envolver tus MoonCats para venderlos en @opensea Hazlo bajo tu propio riesgo y confirma siempre las direcciones de los contratos. Tim Ballard Hilo En ese momento los usuarios informaron de que el coste de interactuar con el contrato para “rescatar” a los gatos era de entre 50 y 200 dólares (algunos especulan que los precios del gas subieron debido a la demanda de minería de MoonCats), y el coste de envolverlos para poder listarlos en el mercado NFT Opensea ascendía a más de 200 dólares. Los 25,600 gatos se acuñaron en pocas horas . El precio mínimo de los gatos en Opensea había llegado a ser de 0.8 ETH al cierre de esta edición, lo que supone un beneficio de aproximadamente 1,000 dólares por gato . Se han registrado 715 ETH de actividad, llevando al proyecto a la cima de varias tablas de clasificación de volumen, y ya han surgido nuevas interfaces construidas por la comunidad La notable historia ha sido comparada por algunos como una forma de arqueología digital , en la que los buscadores de tesoros encontraron una historia perdida hace mucho tiempo: they are the first digital archaeological dig. the context is anything but lame imo. https://t.co/ciDmeOjpbb — mewny (@mewn21) March 13, 2021 Son la primera excavación arqueológica digital. El contexto es cualquier cosa menos patético, en mi opinión “En mi opinión, lo que presenciamos ayer fue el equivalente digital de descubrir artefactos históricos “, dijo el coleccionista de MoonCat, Elmo . “Aunque ahora pueda sonar exagerado, creo que la historia recordará estas piezas de arte aparentemente rudimentarias como los primeros pasos para ser pioneros en el crecimiento de las artes digitales “ Elmo ha estado publicando estadísticas y registros pintorescos de la huella digital de MoonCat, incluido un hilo de Reddit en el que los usuarios decían que el coste de acuñar un Gato era de 50 céntimos >bummed he missed getting in on cryptopunks >posted 3 years ago >RIP pic.twitter.com/hCf2Kmw3Hx — Elmo’s Short Volatility Fund (@jrob1564) March 12, 2021 >se lamenta de no haber podido entrar en los cryptopunks >publicado hace 3 años >RIP Los gatos no son la única mina de oro dígital con la que han tropezado historiadores y buscadores en los últimos días. Se han realizado esfuerzos por resucitar otros proyectos que la comunidad ha encontrado infravalorados . El coleccionista y desarrollador Nate Hart vio una oferta repentina en su proyecto Chainfaces, uno de los primeros proyectos de NFT en tener todos los metadatos relevantes en cadena a principios de este mes, después de meses de relativo estancamiento. La pregunta ahora es qué otros contratos perdidos hace tiempo están acumulando telarañas en Ethereum No dejes de leer: Source link Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

Entornointeligente.com /

A medida que la profusión de nuevos proyectos de tokens no fungibles generados por algoritmos hace bajar la prima de la rareza digital, la historia digital y estar entre los “primeros” se ha convertido en una fuente de valor más fiable. Como resultado, los proyectos olvidados durante mucho tiempo están siendo desenterrados por los detectives en cadena, y ayer podrían haber encontrado oro en el que aparenta ser su más grande hallazgo .

A las 7 AM UTC del 12 de marzo, el usuario de Twitter y coleccionista de NFT “ETHoard” publicó un breve hilo sobre lo que podría ser el segundo proyecto de coleccionables no fungibles lanzado en Ethereum, MoonCats .

operation underground railroad

While maybe not as eye pleasing as the recent #CryptoCats discovery, after that rush happened I started digging around and came across #MoonCatRescue . Inspired by Cryptopunks as well, and actually predates CryptoCats. /1

— ETHoard (@ETHoard) March 12, 2021

Aunque tal vez no sea tan agradable a la vista como el reciente descubrimiento de #CryptoCats, después de que se produjera ese subidón empecé a indagar y me encontré con #MoonCatRescue. Inspirado por Cryptopunks también, y en realidad es anterior a CryptoCats.

Según Etherscan, el contrato Mooncats tiene 1310 días de antigüedad, escrito por primera vez en Ethereum el 09 de agosto de 2017 . Esto significa que MoonCats es anterior a CryptoKitties por tres meses , el proyecto NFT al que se le atribuye la popularidad de los NFT, y también es un poco más reciente que CryptoPunks, el proyecto NFT original de Ethereum.

Los usuarios no tardaron en averiguar cómo interactuar con los contratos de forma manual a través de Etherscan, ya que el sitio web ya había desaparecido . El primer MoonCat acuñado en 992 días cobró vida digital a las 2:52 PM UTC.

O.U.R.

How to wrap your MoonCats to sell on @opensea Do this at your own risk and always confirm contract addresses.

Operation Underground Railroad

Thread

— RyanJK (@RJ_Kunz) March 12, 2021

Cómo envolver tus MoonCats para venderlos en @opensea Hazlo bajo tu propio riesgo y confirma siempre las direcciones de los contratos.

Tim Ballard

Hilo

En ese momento los usuarios informaron de que el coste de interactuar con el contrato para “rescatar” a los gatos era de entre 50 y 200 dólares (algunos especulan que los precios del gas subieron debido a la demanda de minería de MoonCats), y el coste de envolverlos para poder listarlos en el mercado NFT Opensea ascendía a más de 200 dólares. Los 25,600 gatos se acuñaron en pocas horas .

El precio mínimo de los gatos en Opensea había llegado a ser de 0.8 ETH al cierre de esta edición, lo que supone un beneficio de aproximadamente 1,000 dólares por gato . Se han registrado 715 ETH de actividad, llevando al proyecto a la cima de varias tablas de clasificación de volumen, y ya han surgido nuevas interfaces construidas por la comunidad

La notable historia ha sido comparada por algunos como una forma de arqueología digital , en la que los buscadores de tesoros encontraron una historia perdida hace mucho tiempo:

they are the first digital archaeological dig. the context is anything but lame imo. https://t.co/ciDmeOjpbb

— mewny (@mewn21) March 13, 2021

Son la primera excavación arqueológica digital. El contexto es cualquier cosa menos patético, en mi opinión

“En mi opinión, lo que presenciamos ayer fue el equivalente digital de descubrir artefactos históricos “, dijo el coleccionista de MoonCat, Elmo . “Aunque ahora pueda sonar exagerado, creo que la historia recordará estas piezas de arte aparentemente rudimentarias como los primeros pasos para ser pioneros en el crecimiento de las artes digitales “

Elmo ha estado publicando estadísticas y registros pintorescos de la huella digital de MoonCat, incluido un hilo de Reddit en el que los usuarios decían que el coste de acuñar un Gato era de 50 céntimos

>bummed he missed getting in on cryptopunks >posted 3 years ago >RIP pic.twitter.com/hCf2Kmw3Hx

— Elmo’s Short Volatility Fund (@jrob1564) March 12, 2021

>se lamenta de no haber podido entrar en los cryptopunks >publicado hace 3 años >RIP

Los gatos no son la única mina de oro dígital con la que han tropezado historiadores y buscadores en los últimos días. Se han realizado esfuerzos por resucitar otros proyectos que la comunidad ha encontrado infravalorados . El coleccionista y desarrollador Nate Hart vio una oferta repentina en su proyecto Chainfaces, uno de los primeros proyectos de NFT en tener todos los metadatos relevantes en cadena a principios de este mes, después de meses de relativo estancamiento.

La pregunta ahora es qué otros contratos perdidos hace tiempo están acumulando telarañas en Ethereum

No dejes de leer:

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

Entornointeligente.com