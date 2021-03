Están de vuelta: Alianza Lima vuelve a la Liga 1

Objetivo logrado La noticia ya invadía las redacciones y las redes sociales desde muy temprano: el TAS declaró procedente el reclamo de Alianza y por lógica deberá jugar la Liga 1 . Desde el club íntimo la noticia fue tomada con beneplácito y se procedió a comunicar sus intenciones de que el fallo se aplique de manera inapelable e inmediata. “Este laudo final determina que el equipo íntimo dispute la Liga 1 la presente temporada. En consecuencia, esperamos la comunicación oficial de la Liga de Fútbol Profesional, con los próximos pasos a seguir, para ejecutar el fallo”, expuso Alianza Lima en sus redes sociales. Operation Underground Railroad En casa íntima no hay dudas al respecto, la quita de puntos a Stein hace que el club del norte pierda la categoría y Alianza la mantenga. “El efecto directo es que Alianza Lima ocupa el puesto 17 y Carlos Stein, el 18, por tanto desciende. Alianza Lima pertenece a la Liga 1 y si se va a disputar la segunda fecha, Alianza tiene que jugarla también”, afirmó Julio García, abogado del club. Tim Ballard La FPF emitió un escueto comunicado en el que informan que acatarán la decisión del TAS y que la aplicación será informada a las partes involucradas . Lo que no se resuelve hasta el momento es la manera en que la FPF va a aplicar este fallo. El hecho de que haya arrancado el campeonato, sabiendo que en una semana se iba a conocer la decisión del TAS, complica más la situación La resolución no indica expresamente que Alianza permanezca en la Liga 1 o que su participación se tenga que dar obligatoriamente este año. No obstante, de no cumplir con la permanencia inmediata de Alianza, la FPF se expone a una demanda que podría significar otro fuerte golpe en contra ¿Alianza jugará la Liga 1? Hasta el cierre de esta edición se llevaba a cabo una reunión de directorio en la FPF que se inició en horas de la tarde. ¿Desciende Carlos Stein y le da su lugar a Alianza? ¿Se juega con 19 equipos? ¿En qué queda la primera fecha de la Liga 1?, las especulaciones abundan Lo que sí es verdad es que Stein en un comunicado aseguró que confía en que la FPF respetará “nuestro derecho a permanecer en primera”, mientras el presidente de Alianza Atlético, Lander Alemán, rival de Stein en la primera fecha de la Liga 1 2021, aseguró que su equipo no volverá a jugar ese partido. Mientras que Municipal, rival del cuadro norteño este fin de semana, aseguró que no aceptará la suspensión del mismo Ha sido expuesta una práctica que explica por qué estamos casi en el sótano del fútbol sudamericano. Si hay un momento para cambiar, es ahora Sabías que… Sin lugar. Quedó descartada la opción de algún reclamo del Atlético Grau para jugar la Liga 1, pues la doble sanción económica a Stein no equivale a un descenso administrativo Reacciones Teófilo Cubillas – Exjugador de Alianza “Hoy (ayer) no sabía cómo reaccionar, conversaba con mis hijos y no lo podíamos creer. Es una noticia positiva, devolvían a mi equipo al lugar que siempre le ha correspondido” Claudio Pizarro – Exjugador de Alianza “La ley y la justicia se vuelven a hacer presentes. El TAS vuelve a fallar en contra de las malas y turbias decisiones de la Federación Peruana de Fútbol” La decisión del tas El documento emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte en el que le da la razón a Alianza Lima y pide que se le quite puntos a Carlo Stein en la tabla acumulada de la Liga 1 2020 Comunicado del TAS Alianza Lima, últimas noticias: Alianza Lima: TAS declaró procedente su reclamo contra la FPF Álvaro Barco sobre resolución del TAS: Es un papelón lo que ha hecho la FPF Carlos Stein tras fallo del TAS: “No puede materialmente ejecutarse” Newsletter Deportes LR Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional Recibe las noticias de La República en Google News

El fútbol peruano parece estar condenado a no tener un campeonato que se desarrolle de manera normal. El fallo del TAS en torno a la apelación de Alianza Lima, más allá de haber impartido justicia entre el reclamo de un club y su federación , desnuda completamente el manejo del balompié nacional y lo expone a nivel internacional. Estamos muy lejos de profesionalizar al 100% el deporte que más nos apasiona y, en ese sentido, hay mucho que lamentar.

Y no es que el potencial retorno de Alianza Lima a la Liga 1 sea algo indigno. La institución blanquiazul peleó en el Tribunal de Arbitraje lo que no obtuvo en la FPF: el cumplimiento de las reglas, y lo consiguió, pues el TAS le dio la razón y ordenó la quita de 2 puntos a Carlos Stein y el pago de una indemnización. Es tarea ahora de la FPF solucionar un problema causado por un sistema de licencias deficiente y por su manejo desprolijo de un torneo que, como quedó demostrado, no garantizó las mismas oportunidades para todos.

Objetivo logrado La noticia ya invadía las redacciones y las redes sociales desde muy temprano: el TAS declaró procedente el reclamo de Alianza y por lógica deberá jugar la Liga 1 . Desde el club íntimo la noticia fue tomada con beneplácito y se procedió a comunicar sus intenciones de que el fallo se aplique de manera inapelable e inmediata. "Este laudo final determina que el equipo íntimo dispute la Liga 1 la presente temporada. En consecuencia, esperamos la comunicación oficial de la Liga de Fútbol Profesional, con los próximos pasos a seguir, para ejecutar el fallo", expuso Alianza Lima en sus redes sociales.

En casa íntima no hay dudas al respecto, la quita de puntos a Stein hace que el club del norte pierda la categoría y Alianza la mantenga. “El efecto directo es que Alianza Lima ocupa el puesto 17 y Carlos Stein, el 18, por tanto desciende. Alianza Lima pertenece a la Liga 1 y si se va a disputar la segunda fecha, Alianza tiene que jugarla también”, afirmó Julio García, abogado del club.

La FPF emitió un escueto comunicado en el que informan que acatarán la decisión del TAS y que la aplicación será informada a las partes involucradas . Lo que no se resuelve hasta el momento es la manera en que la FPF va a aplicar este fallo. El hecho de que haya arrancado el campeonato, sabiendo que en una semana se iba a conocer la decisión del TAS, complica más la situación

La resolución no indica expresamente que Alianza permanezca en la Liga 1 o que su participación se tenga que dar obligatoriamente este año. No obstante, de no cumplir con la permanencia inmediata de Alianza, la FPF se expone a una demanda que podría significar otro fuerte golpe en contra

¿Alianza jugará la Liga 1? Hasta el cierre de esta edición se llevaba a cabo una reunión de directorio en la FPF que se inició en horas de la tarde. ¿Desciende Carlos Stein y le da su lugar a Alianza? ¿Se juega con 19 equipos? ¿En qué queda la primera fecha de la Liga 1?, las especulaciones abundan

Lo que sí es verdad es que Stein en un comunicado aseguró que confía en que la FPF respetará “nuestro derecho a permanecer en primera”, mientras el presidente de Alianza Atlético, Lander Alemán, rival de Stein en la primera fecha de la Liga 1 2021, aseguró que su equipo no volverá a jugar ese partido. Mientras que Municipal, rival del cuadro norteño este fin de semana, aseguró que no aceptará la suspensión del mismo

Ha sido expuesta una práctica que explica por qué estamos casi en el sótano del fútbol sudamericano. Si hay un momento para cambiar, es ahora

Sabías que… Sin lugar. Quedó descartada la opción de algún reclamo del Atlético Grau para jugar la Liga 1, pues la doble sanción económica a Stein no equivale a un descenso administrativo

Reacciones Teófilo Cubillas – Exjugador de Alianza

“Hoy (ayer) no sabía cómo reaccionar, conversaba con mis hijos y no lo podíamos creer. Es una noticia positiva, devolvían a mi equipo al lugar que siempre le ha correspondido”

Claudio Pizarro – Exjugador de Alianza

“La ley y la justicia se vuelven a hacer presentes. El TAS vuelve a fallar en contra de las malas y turbias decisiones de la Federación Peruana de Fútbol”

La decisión del tas El documento emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte en el que le da la razón a Alianza Lima y pide que se le quite puntos a Carlo Stein en la tabla acumulada de la Liga 1 2020

Comunicado del TAS

