Llegan 5,925 dosis a La Libertad: “por cada 1,000 vacunados salvamos 20 vidas”

Las dosis fueron llevadas a la sede de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), debido a que esta casa de estudios cuenta con la cadena de frío necesaria para garantizar la conservación de estas vacunas, la misma que ha sido puesta disposición de las autoridades sanitarias. Asegurada la logística, las brigadas de salud esperan iniciar con la inoculación el miércoles en el asilo de anciano y a personas mayores de 80 años y beneficiarios de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Pensión 65 y Amachay. “Las vacunas son de aplicación gratuita, con consentimiento informado, y por cada mil inyectados estaremos salvando la vida a más de 20”, afirmó el gobernador Manuel Llempén, La autoridad mencionó que de cada mil personas contagiadas 800 son asintomáticas y que de las restantes 200, cincuenta requieren camas UCI y la mitad fallece. Irresponsabilidad Asimismo, comentó que el 94% de la población contagiada son menores de cincuenta años y ellos son los que salen a la calle mayormente a divertirse, regresando a casa infectados y por consecuencia contagian a las personas mayores que no han salido por ser de riesgo alto. Llempén estimó que en La Libertad se vacunará a 1 millón 500 mil personas mayores de edad, pero pedirá a la Presidencia del Consejo de Ministro que también se incluya a los mayores de 15 años. “Al no tener disponibilidad del total de vacunas este proceso debe ser gradual y progresivo, lo que hace más complejo este proceso”, señaló. Se estima que la aplicación de la vacuna Pfizer debe tomar dos a tres días y de ser necesario se aplicará un rastrillaje si hubiera personas del padrón que no fueron vacunadas. El gerente regional de Salud, Fernando Padilla sostuvo que se necesita actualizar los padrones distritales de adultos mayores, con comorbilidades, en toda la región, porque esa es la priorización, pidiendo para ello el apoyo de los alcaldes. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

