Nuevas infidelidades en ‘La isla de las tentaciones’: Marta se besa con Dani y Tom tiene sexo con Sandra

Imágenes de Marta besándose con Dani y de Tom haciendo ’edredoning’ con Sandra en ’La isla de las tentaciones’. / TELECINCO

El rumbo de dos de las parejas de ‘La isla de las tentaciones 2’ acaba de dar un giro de 180 grados tras uno de los acontecimiento acontecido en la quinta gala. Tras tener muchos gestos con ella para conquistarla, Marta cayó ante los encantos de Dani, besándose apasionadamente y durmiendo juntos en Villa Playa en esta quinta gala del reality presentado por Sandra Barneda.

Cogiendo un disco duro para llevar las imágenes a la próxima hoguera: https://t.co/aRYuaXgbVm #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/C3QjHpa9Yu

— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 7, 2020 En la cita que tuvieron posteriormente en un parque multiaventuras, Marta aseguró que se sentía culpable por el beso que le dio a Dani, añadiendo que sabe que esto le puede traer problemas con Lester y sus padres: ” He mandado 11 años de fidelidad a la mierda. Soy una infiel, pero bueno. Lo hecho, hecho está “.

Instantes después, la temperatura de la noche en Villa Montaña subió considerablemente con la primera relación sexual de Tom y Sandra. Tras la sanción impuesta por la organización a Melyssa por su ‘huida’, el exparticipante de ‘MYHYV’ y la soltera volvieron a dormir juntos en su habitación, resolviendo la tensión sexual que aseguraron tener en un cita en la playa: ” Pasó lo que pasó. Somos humanos, ¿no? “.

Repasamos algunos los momentazos más destacados de la quinta gala de ‘La isla de las tentaciones 2’.

00:47

“Voy a ser clara otra vez, quiero una hoguera con Alessandro“, dice Patry. “Tendrás que esperar. Habéis venido a poner vuestro amor. Lo que no puedes hacer es pedir una hoguera a la mínima cosa que no te guste”, le contesta Sandra. 00:44

Y Patry explota al ver a Alessandro hablar con Lía en Villa Montaña: “Quiero una hoguera de confrontación. Ha pasado un límite. Me ha faltado el respeto”

00:41

La primera en ver imágenes es Patry, que ve en el primer vídeo cómo Alessandro juega con las chicas: “Estoy tranquila, pero no voy a cantar victoria tan pronto”

00:40

Y llega una nueva hoguera para las chicas. Además de Patry por ser la primera, la mayoría se muestran entre nerviosas y confundidas, aunque Melodie asegura estar más tranquila

00:35

“Creo que Mayka se ha equivocado y se dará cuenta de ello”, afirma Pablo

00:34

En Villa Playa, Mayka dice que le cuesta controlarse con Óscar porque hay deseo sexual: “No quiero ir tan rápido”

00:30

Sandra: “Tom me coge esta mañana y me dice ‘quiero hacerte el amor otra vez'”

00:29

Los amantes del salseo al ver las imágenes de Tom y Sandra: #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/lYLQK6WLVb

— Luismi Gómez (@LuismiGomez) October 7, 2020

00:17

En Villa Montaña, Tom y Sandra vuelven a dormir juntos en su habitación, resolviendo por primera vez la tensión sexual que tenían : “Pasó lo que pasó. Somos humanos, ¿no?”

Sevilla en agosto: https://t.co/aRYuaXgbVm #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/xtSq26YmFY

— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 7, 2020

00:14

Por su parte, Alessandro asegura que se siente integrado en Villa Montaña: “Todas las chicas han tenido un acercamiento”

00:13

Esta vez, tras su primera cita, Patry se aparta del grupo, yéndose a la playa para tener un momento de soledad

00:11

Tom asegura que entre él y Sandra hay tensión sexual. “Creo que se va a resolver”, dice la soltera

00:10

“Hubo un pequeño rifirrafe, pero ya todo solucionado”, afirma Óscar en un total a cámara tras su cita con Mayka

00:09

En su cita, Patricia asegura que frenó la intención de Lester de dormir con ella: “Yo pongo distancia porque creo que todo tiene su tiempo”

00:08

Marta se siente culpable por el beso que le dio a Dani, asegurando que sabe que esto le puede traer problemas con Lester y sus padres: ” He mandado 11 años de fidelidad a la mierda. Soy una infiel, pero bueno. Lo hecho, hecho está “

00:06

“Si no tuviera pareja, Andrea sería la chica con la que podría tener algo”, asegura Cristian en la cita

00:03

Las citas de las chicas tienen lugar en un parque multiaventura, mientras las de los chicos transcurren en la playa haciendo paddle surf

00:01

” Me arrepiento porque podía haber sido de otra manera, pero otro lado no porque hice lo que me dió la gana “, afirmó Marta en un total a cámara

miércoles, 07 de octubre

23:53

Después de la pelea que tuvieron la noche anterior, Mayka y Óscar se reconcilían

23:47

Y, atención, porque Marta también cae en la tentación. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se besa apasionada apasionadamente con Dani, durmiendo hasta juntos

Cogiendo un disco duro para llevar las imágenes a la próxima hoguera: https://t.co/aRYuaXgbVm #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/C3QjHpa9Yu

— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 7, 2020

23:37

Tom vuelve a quedarse con Sandra

23:36

Y tras las calabazas recibía y con la intención de que nadie se sintiese como segundo plato, Pablo se decanta con Dorothy

23:35

Y finalmente, Lía da plantón a Pablo y se queda con Alessandro Livi para tener la cita

¡Lía se queda con Aless! ¿Hubieseis hecho lo mismo? https://t.co/aRYuaXgbVm #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/KeAae3ZuMU

— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 7, 2020

23:31

Vamos con la decisión de los chicos. Cristian se queda con Andrea.

23:32

Pablo elige a Lía, pero se arma el follón porque Alessandro Livi también afirma que también quería tener una cita con ella: “Me metí por medio porque yo también quería luchar por mi cita”

23:28

En su visita a Villa Montaña, Tom asegura que Melyssa le puso los cuernos en un momento en el que, en teoría, lo había dejado: “Me estoy dando cuenta de que si no hubieramos tenidos esos problemas, nada de eso hubiera pasado”

23:23

Por otro lado, Kevin se muestra decepcionado tras la decisión de Marta. “Su reacción me ha dejado muy mal”, dice Marta

23:20

Y Marta se decanta por Dani para tener la cita: “Tiene el punto loco que yo tengo que me hace sacar la ‘Marta guay'”

23:19

Patry elige para tener su primera cita a Jorge Javier

23:17

Melyssa sigue en la misma línea y se queda con David: “Si no tuviese pareja, él sería mi prototipo en cuanto a personalidad”

23:15

Mayka vuelve a dejarse llevar por sus sentimiento y se queda con Óscar porque dice que está “empezando a sentir cosas bonitas” con él: “He sentido ese cariño que tenemos él y yo”

23:14

La primera es Melodie y elige a Beltrán para su siguiente encuentro

23:12

Tras las hogueras, el reality le propone a los participantes una nueva ronda de citas, que permitirá a algunos de ellos conocer a nuevos solteros y solteras y a otros seguir profundizando en sus relaciones

23:04

Por su parte, Melodie mantiene que necesita hablar las cosas con Cristian

23:02

Mayka sigue muy pegada a Óscar: “Estoy esperando a dar el paso de dormir con él porque me da miedo. Necesito que él me demuestre que lo que está sintiendo es real”

23:00

A su llegada de Villa Playa, Dani le hizo una sorpresa especial a Marta al dejarle una carta debajo de la almohada: “Me ha gustado mucho. A ver, quizás pudo ser de papelón, pero me llevó un poco al huerto”

22:50

Llega Alessandro a la hoguera y se reencuentra con Lester, alguien que ya conoce por lo que hemos sabido por Marta. De hecho, el exconcursante de ‘GH 12+1’ no ha llegado a reconocerle a primera vista

22:48

“Me da rabia que haya sido tan falsa conmigo”, afirma Pablo, reconociendo que necesita hablar con ella: “Esto es muy complicado ahora mismo”

22:46

Tercer vídeo. Mayka le reconoce a Óscar que le gusta mucho, viendo Pablo el primer beso en la boca entre ambos en el jacuzzi. “Se le ha ido completamente. No me sale ni el habla”, reconoce tras las imágenes

22:43

En el segundo vídeo, Pablo ve como Mayka y Óscar tienen mucha complicidad en Villa Playa. “En la vida hubiese pensado verla agarrada a un chico tan cerca. No la reconozco”, afirma

22:41

Con Pablo se cierra la hoguera. En el primer vídeo, ve la primera cita de Mayka con Óscar, al que confiesa que tiene claro que se va a sentir muy bien con ella misma cuando termine esta experiencia: “Creo que se siente cómoda, pero hay algo que concuerda. Me preocupa”

22:38

Vamos con Tom, que está pensativo sobre la posibilidad de que haya ido demasiado rápido con Sandra en Villa montaña. En el primer vídeo, ve a una Melyssa completamente rota en Villa Playa por las imágenes que vio en la hoguera: “Me duele mucho, pero es que en esas imágenes no había nada con Sandra, y eso es un problema. Tengo miedo de que vea lo que pasó”

22:35

En el segundo vídeo, Cristian ve como Melodie le confiesa a Mayka la posibilidad de irse sola tras esta experiencia: “Son dudas absurdas. Me ha descolocado y dolido bastante”

22:33

Turno de Cristian, que ve la primera cita de Melodie: “No veo nada. No le veo un chaval capaz de conquistarla. No le hace reír”

22:25

COMIENZA LA HOGUERA DE LOS CHICOS. Lester ve a Marta muy cerca y muy sonriente con Dani en una de las fiestas. “Se ve que hay feeling, pero no creo que me cambie por él. Igual no me da, pero pienso que he hecho cosas peores”, asegura el canario, añadiendo que está seguro ella y que le quiere

22:18

” Alessandro y mi novio tuvieron problemas cuando yo estaba en mi concurso, pero no tuvieron nada que ver conmigo. Después de mi concurso, tonteé con él, pero Lester creo que no lo sabe y no quiero que se entere “, afirma la exconcursante de ‘Gran Hermano’

22:17

Y tras la marcha de Inma, Patry se incorpora a la hoguera. A Marta le ha cambiado la cara cuando ha dicho que su pareja es Alesandro Livi, preguntándole que si sabe que él y Lester no se llevan bien

22:15

MELYSSA NO TENDRÁ IMÁGENES. La organización de ‘La isla de las tentaciones’ sanciona a la extronista de ‘MYHYV’ sin imágenes de Tom tras la huida que hizo a Villa Montaña para verle. “Tuviste contacto con él y pudisteis hablar, tus compañeras no”, dice Sandra Barneda

22:13

¡BIENVENIDOS A LA QUINTA GALA DE ‘LA ISLA DE LAS TENTACIONES 2′! Después de ver las imágenes de tres de ellas, comenzamos la gala con Melyssa

