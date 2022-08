Tiktoker madre de una autista se las canta a George Harris: «No es chévere verla pegándole la cabeza a la pared, arrancándose las encías» (+Video)

Entornointeligente.com /

Por su parte y luego de la polémica que se armó en las redes sociales por un chiste sobre las personas autistas que hizo el humorista y actor venezolano , George Harris en uno de sus más recientes shows y que lo llevó hasta ser tendencia en Twitter en Venezuela, se ganó un sinfín de insultos y críticas. Una de las que no dudó en cantarselas a Geroge Harris fue la tiktoker venezolana, mejor conocida en las redes sociales como ‘’Yahel Parraga’ ’ quien bajo su cuenta oficial en la plataforma del momento, Tik Tok le envió un claro mensaje como madre de una niña autista.

VER TAMBIÉN: Ay papá- Andy Salandy se las canta a George Harris: ‘’El autismo no es para hacer chistes, respeto’’

Ella comenzó diciendo que está impresionada de mala manera, pues tiene una hija adolescente de 12 años de edad que tiene autismo grado 2 y un trastorno de ansiedad, entre otras patologías que están en estudio.

Seguidamente se dirigió a George Harris , enfatizando que le gustan sus shows y que en uno de ellos comentó que ser autista es chévere y aquí fue donde le explicó: ‘’No George, no es chévere. No es chévere descubrir que tu hija tiene una condición. No es Chévere medicarla porque no puede dormir. No es Chévere verla como le pega la cabeza a la pared. No es Chévere verla cómo se arranca las encías cuando tiene brotes de ansiedad. No es Chévere verla como se arranca el cabello. No es Chévere que la rechacen porque no la comprenden y se alejan de ella. No es Chévere saber lo que tu hija puede llegar a sufrir en el colegio por bullying… No es chévere escuchar a tu hija decirte que por tanta burla miró hacia la ventana y pensó en lanzarse, no es fácil’’.

Seguidamente continuó: ‘’No es Chévere, no es depinga. No es Chévere ser fuerte ante su debilidad porque no te puedes quebrar como padre. No es Chévere escuchar como todo el externo, y lo que te rodea, sin querer, señala tus conductas o tus respuestas como madre ante una conducta con un niño con autismo, porque cuando tienes un niño con autismo todos se vuelven expertos, hasta en decirte que debes o no debes hacer cuando solo nosotras sabemos que hacemos lo que podemos y que es un día de ensayo y error’’

‘’Hasta qué punto algo llega a ser chiste, Cuándo tú como comediante George vas a sentarte y decir ‘De este tema no puedo hablar’, porque no es depinga, porque no es un chiste. Yo como madre de una niña especial te pido que pares con esta y cualquier condición que puede convertirse en comedia para ti, cuando no lo es. Por favor no lo hagas más’’, finalizó.

@yahelalejandra

Un #video dificl de grabar! #georgeharris #chistequenoeschiste #autismo #mamaazul tiene que haber limites #parati #fypシ

♬ Paper Birds (3 min) ※ Jordan Halpern Schwartz

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com