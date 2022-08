TikTok eliminó cuenta del comediante, Marko

Entornointeligente.com /

Miami.- El creador de contenido venezolano Marko anunció que su cuenta de TikTok fue cerrada por un contenido que restringió la plataforma.

A través de sus historias en Instagram , el comediante dijo que su perfil fue inhabilitado y ha sido un duro golpe en estos días para él.

Explicó que llevaba al menos cinco años generando contenido que compartía en esta plataforma y luego de varios inconvenientes, la plataforma decidió suspenderla.

«Mi cuenta tenía un error, ya me la bloqueaban por cualquier cosa. No hacía falta que hubiera alguna infracción, subía un video, me lo bajaban», explicó.

Dijo que no se «echará a morir» por una cuenta de TikTok, pues cree que hay problemas más grandes. Sin embargo, sí reconoció que está triste por el esfuerzo que puso a esta red social.

«La plataforma, de una manera muy desagradecida, me cierra la cuenta, pero así son las redes sociales», dijo.

