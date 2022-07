TikTok añade funciones para reducir exposición de los más jóvenes a contenido sensible

Entornointeligente.com /

Una de las principales herramientas que anunció la red social será la filtración automática de videos no deseados por parte de cada usuario en los Feeds Para Ti o Siguiendo , mediante el uso de palabras y hashtags . Esta función estará disponible para todo el mundo en las próximas semanas, señaló TikTok . Asimismo, reveló estar probando nuevas maneras de reconocer si el sistema puede estar recomendando involuntariamente una menor variedad de contenidos a ciertos usuarios. Como resultado de ello, el aplicativo buscará mejorar la experiencia de visualización , de modo que los espectadores verán ahora menos vídeos sobre diversos temas sensibles, como dietas, ejercicio físico extremo, tristeza, entre otros relacionados con el bienestar . El objetivo es que el Feed de Para Ti de cada persona tenga una gran variedad de contenidos, creadores y temas que le gusten. Content Levels: herramienta para salvaguardar la experiencia de visualización Asimismo, TikTok anunció la creación de una nueva forma de organizar los contenidos en función de la madurez temática. «Mucha gente estará familiarizada con sistemas similares por su uso en la industria del cine, la televisión o los juegos, y estamos creando este sistema con ellos en mente, sabiendo también que tenemos que desarrollar un enfoque único para TikTok» aseguró Cormac Keenan, Director de Trust & Safety en TikTok. Es así que, en las próximas semanas, TikTok empezará a introducir una primera versión para ayudar a evitar que los contenidos con temas que puedan requerir un nivel de madurez mayor lleguen a audiencias menores de 18 años . Lee también: Conoce las modalidades más comunes de delitos informáticos en Perú y cómo denunciarlos Por ejemplo, cuando se detecte que un vídeo contiene temas que pueden ser complejos o requieren un nivel de madurez mayor (como escenas de ficción que pueden ser demasiado aterradoras o intensas para el público más joven), se asignará un nivel al vídeo basado en las necesidades correspondientes a la edad y madurez que pueda tener, para evitar que los menores de 18 años lo vean dentro de TikTok. Por el momento, esta función estará disponible para públicos adolescentes , pero prontamente se planea añadir una nueva herramienta para proporcionar opciones de filtrado de contenido detallado para toda la comunidad. Consejos para disfrutar en TikTok Además del anuncio de nuevas funciones, TikTok también hizo un repaso de cinco opciones de seguridad imprescindibles para que los usuarios puedan disfrutar, de manera segura, la red social . – Descansos de tiempo en pantalla : esta funcionalidad, introducida recientemente por TikTok, permite a los usuarios establecer el tiempo que pasan en la aplicación en una sola sesión para fomentar los descansos regulares. Del mismo modo, a través de «Panel de gestión del tiempo en pantalla», también es posible obtener datos sobre el tiempo que pasan en la plataforma, con resúmenes de su tiempo diario en la app, el número de veces que abrieron TikTok y un desglose del uso diurno y nocturno. Ambas funcionalidades están disponibles para todos los usuarios dentro de los ajustes de seguridad y privacidad de la aplicación. – Sincronización familiar : esta herramienta de control parental permite a los padres enlazar su cuenta con la de sus hijos adolescentes para gestionar algunas funciones importantes, como establecer un límite de tiempo de visualización para los hijos, restringir el tipo de contenido que consumen en la aplicación o administrar los ajustes de privacidad y seguridad de los hijos adolescentes. Configurarlo es muy sencillo: solo hay que acceder a la funcionalidad a través de los ajustes de privacidad y seguridad de la aplicación y seguir los pasos establecidos. – Gestión de los comentarios : esta es una herramienta que permite a cada usuario decidir quién puede comentar en sus vídeos o establecer un filtro de palabras clave para que aquellos comentarios que las contengan no se publiquen, o a través de la función de «Filtrar todos los comentarios» que los mantendrá ocultos y sin publicar hasta ser previamente aprobados por el usuario. En cualquier caso, cuando TikTok detecte que un comentario puede considerarse poco amable, aparecerá una notificación que anima a la persona que lo ha escrito a reconsiderar su comentario antes de ser publicado y le permitirá editarlo antes de compartir. Por último, los usuarios de entre 13 y 15 años tendrán restringidas las opciones de comentarios de manera que solo podrán elegir entre «amigos» o «nadie» en la configuración de «Quién puede comentar en tus vídeos», quedando eliminada la opción de «todos». Lee también: WhatsApp celebra el Día del Emoji con más reacciones en los chats – Configura la visibilidad de tu perfil : las herramientas de visibilidad se pueden configurar en el apartado de privacidad. En este sentido, los usuarios pueden establecer su cuenta como privada de manera que solo las personas aprobadas previamente por el usuario podrán seguirle y ver sus vídeos. Por defecto, en TikTok los usuarios que tengan entre 13 y 15 años tendrán su cuenta configurada como privada y los usuarios en esta franja de edad tampoco podrán habilitar la descarga de sus vídeos ni acceder a la mensajería directa. Del mismo modo, en el apartado de visibilidad, los usuarios también podrán decidir si quieren que su cuenta sea recomendada a otros usuarios de la plataforma. – Consulta las Normas de la Comunidad : TikTok es, ante todo, una plataforma creativa en la que los usuarios pueden expresarse libremente; sin embargo, hay una serie de reglas que la red social invita a respetar y que han sido diseñadas para garantizar la seguridad de toda la comunidad y lograr que esta siga siendo una plataforma positiva para todos los usuarios. En este sentido, las Normas de la Comunidad establecen lo que está, y no está permitido dentro de la plataforma, y todos aquellos contenidos y cuentas que no cumplan con estas directrices serán eliminados. Además, los usuarios también pueden utilizar la función » Denunciar » para reportar cualquier contenido que crean que no debería estar en la plataforma para que sea revisado por el equipo de moderación de TikTok. 