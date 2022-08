Tiger Woods rechaza oferta millonaria del torneo árabe

Entornointeligente.com /

Tiger Woods rechazó una oferta que, según Greg Norman, presidente de la LIV Golf Invitational , estaba entre 700 y 800 millones de dólares para participar en la serie financiada por Arabia Saudita.

Durante una aparición en Fox News , Norman confirmó lo que le dijo al Washington Post en una historia hace dos meses: «la oferta era alucinantemente enorme; estamos hablando de nueve dígitos altos».

Woods se ha opuesto a LIV Golf desde fines del año pasado, y pronunció sus comentarios más fuertes en el Abierto Británico cuando dijo que los jugadores que tomaron el dinero financiado por el fondo soberano de Arabia Saudita habían «dado la espalda» al PGA Tour que los hizo famosos.

«Ese número estaba disponible antes de que me convirtiera en CEO. Así que ese número ha estado ahí, sí. Y mira, Tiger mueve agujas y, por supuesto, tienes que buscar lo mejor de lo mejor. Así que originalmente se habían acercado a Tiger antes de que me convirtiera en CEO», dijo Norman en la entrevista de Fox News , que tuvo lugar en Trump National en Bedminster.

LIV Golf organizó su tercer evento la semana pasada en Nueva Jersey con el sueco Henrik Stenson ganando su debut después de ser despedido como capitán de la Ryder Cup de Europa 2023. El torneo está en pausa durante un mes durante los playoffs de la Copa FedEx en el PGA Tour .

Varios informes del Reino Unido han dicho que Phil Mickelson recibió un bono por firmar de 200 millones, mientras que Dustin Johnson recibió 150 millones. Los campos de 48 jugadores, que juegan 54 hoyos sin corte, ofrecen 25 millones en premios en cada evento. Norman anunció un calendario de 14 torneos para el próximo año.

LIV Golf actualmente tiene solo un jugador, Johnson en el número 18, de los 20 mejores del mundo. La fuente de financiación ha generado fuertes críticas a la serie y a los jugadores que se han alistado porque se considera un intento de distraer la atención de su historial de derechos humanos y los vínculos con los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Además de Woods , hay golfistas que mantienen resistencia, como Davis Love III . Los jugadores del PGA Tour de Estados Unidos están «hartos y se están uniendo para una pelea contra la serie de golf LIV respaldada por Arabia Saudí», dijo el capitán de la Copa Presidentes de Estados Unidos.

Love, quien nombró a Steve Stricker y Webb Simpson como sus capitanes asistentes finales para el evento por equipos del próximo mes contra los internacionales, mencionó que estaba sorprendido de que las bolsas récord de LIV Golf atrajeron a tantos jugadores de la PGA.

«Le dije a mi propio torneo, no te preocupes por eso, no va a suceder. (Phil) Mickelson se va a hundir, pero nadie más abandonará el barco. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero sé que va a ser una pelea y los jugadores se están uniendo cada vez más».

Love dijo la semana pasada que podía ver a los jugadores unirse y boicotear eventos importantes que permiten competir a los jugadores de LIV Golf.

«Nadie vio el alcance de LIV que se avecinaba. Es difícil no ser reaccionario ante algo cuando estás sorprendido. Si los muchachos de LIV demandan y se les permite jugar en el PGA Tour, los jugadores están bastante hartos de eso, no queremos que esos muchachos vengan y escojan nuestros torneos», señaló.

Mientras tanto, Woods se mantiene vigente en el golf profesional y anunció su evento TGR JR Invitational, que debutará del 8 al 10 de octubre en The Hay and The Links en Spanish Bay en Pebble Beach, California. Sesenta jóvenes golfistas masculinos y femeninos competirán durante dos días, con rondas clasificatorias en The Hay, un campo corto de TGR Design.

«Organizar este evento en The Hay en Pebble Beach es un lugar perfecto para mostrar un ambiente divertido. Estoy emocionado de dar la bienvenida a un campo diverso de golfistas jóvenes al TGR JR Invitational presentado por TaylorMade», dijo.

