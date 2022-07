Tierra amarga: la recuperación de Ümit, su mentira y todo lo que pasará en el capítulo de hoy

Entornointeligente.com /

El éxito de las telenovelas turcas no es de ahora. Ya te contamos algunas de las razones por las que los culebrones turcos son tan adictivos , pero dentro de la gran variedad que hay, una sigue triunfando tarde tras tarde, Tierra amarga .

El drama turco sigue cada tarde y regala a sus fans más y más cada día. Esta última semana todo parece haberse enredado tras el accidente que ha sufrido Ümit, pero su recuperación no es lo único que pasará en el capítulo de hoy de Tierra amarga .

En Trendencias El cochinillo asado que William Levy no se ha resistido a comer durante su viaje a España La mentira de Ümit Todo comenzaba con Fikret confesándole a la doctora que no quería más venganza y que estaba dispuesto a marcharse de Çukurova, pero ella tiene otros planes porque no está dispuesta a dejarle marchar sin terminar antes su plan de venganza contra Demir.

Después de caerse por las escaleras tras un forcejeo con Fikret (en el que él pensó que había muerto), la doctora comienza a recuperarse y asegura a la policía que Demir intentó acabar con su vida.

Sevda y Züleyha están en shock con la afirmación de la doctora, pero no se creen nada, aunque eso no impide que después de la acusación de Ümit, Demir entre en prisión . No será por mucho tiempo ya que Fikret se siente culpable y decide contar toda la verdad.

Sevda y el ataque a la mansión Tratando de robar, un grupo de encapuchados ataca la mansión mientras Sevda se encuentra dentro, pero ella, defendiéndose, termina apuntando a uno de ellos con una pistola. Todo se complica y uno de los atracadores termina muerto.

En Trendencias Si te enamoraste del vestido de encaje de Züleyha de Tierra Amarga, en Shein encontramos uno parecido perfecto para época de bodas La relación de Fikret y Ümit Tras una charla con Fekeli, Müjgan termina descubriendo que Fikret y Ümit fueron pareja en el pasado, lo que provoca que quiera decirle de una vez por todas la verdad a Züleyha. La doctora decide confesarle a la protagonista que Demir y Ümit estuvieron juntos cuando él ya estaba casado. Una infidelidad que le persigue desde entonces.

Fotos | Atresplayer

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com