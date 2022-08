¿Tienes una historia que contar? Lanzan concurso para revalorar a adultos mayores

Entornointeligente.com /

El propósito del concurso ‘Vidas que nos inspiran’ se centra en reconocer la trayectoria de vida de personas adultas mayores comprometidas con su familia, comunidad, distrito, provincia o país. Con este concurso la ONP busca rescatar testimonios de vida significativos , para inspirar a las futuras generaciones y contribuir con el desarrollo de la comunidad. La ficha de inscripción se encuentra en la página Puede leer: Aumentarán a S/ 400 pago bimestral que reciben usuarios de Pensión 65 Requisitos para participar -La competencia considera testimonios escritos, con una extensión que no supere las 500 palabras. -También en vídeo o audio, cuya locución no debe sobrepasar los 3 minutos de duración. -Los trabajos no deben haber ganado algún premio. Los testimonios se enviarán al correo electrónico: [email protected] junto con evidencia documentaria que los sustenten como fotografías, videos, recortes de periódico o documentos. Los trabajos también podrán enviarse en quechua, aimara, asháninka y otras lenguas originarias. Pueden postular hasta el 12 de agosto. Puede leer: Cerca de 900,000 adultos mayores ya están protegidos contra la Influenza Datos El 39.2 % de los hogares del país tienen al menos una persona mayor de 60 años y el 26.2 % de los hogares, a nivel nacional, lo tiene como jefa o jefe de hogar, según cifras del primer trimestre del 2022 del INEI. Más en Andina: ¡Atención! ??Adultos mayores de 60 años pueden recibir la cuarta dosis de la covid-19 luego de 4 meses de la tercera. ?? https://t.co/ko1jS9pqTC pic.twitter.com/zg8QEsPCaF

