¿Tienes un móvil de Xiaomi? Los mejores trucos para mejorar su batería

Una de las cosas que menos gusta cuando se utiliza un smartphone es que su autonomía se convierta en un lastre. Los motivos para no sacar el máximo partido a la batería pueden ser muy variados, pero también existen algunas soluciones sencillas que permiten optimizar todo al máximo. Te mostramos algunas para los terminales de Xiaomi que, seguro, te sirven de gran ayuda.

Los dispositivos de la compañía asiática suelen ofrecer un buen comportamiento en todo lo que tiene que ver con la autonomía, pero en ocasiones se puede tener la sensación de que no se explota al máximo su potencial (dejando siempre a un lado la carga rápida, que en los modelos más actuales de Xiaomi es fantástica). El caso es que existen posibilidades que puedes hacer sin tener que instalar nada o manipular de forma poco adecuada el sistema operativo , y que pueden ser el salvavidas perfecto que necesitas cuando estás fuera de casa.

Consejos para mejorar la batería de los móviles Xiaomi Te dejamos opciones que puedes utilizar todas de manera combinada y, también, individualmente. Todas ellas permiten que ahorres amperios de la batería y, por lo tanto, que alargues el tiempo de uso sin tener que buscar un enchufe. No hablamos de posibilidades que multipliquen por dos la autonomía del smartphone, pero sí que suponen una buena ayuda. Son las siguientes:

Vibración, ese gran enemigo de la batería Para muchos pueden resultar útil, pero lo cierto es que este tipo de señal de aviso consume una energía que es posible ahorrar, ya que las notificaciones se acompañan de sonido (lo mejor es tener una u otra opción, siendo la vibración la que más consume). El caso es que para deshabilitar esta función simplemente accede al apartado Sonido y Vibración que hay en la Configuración. Ahí encontrarás todo lo necesario.

Carga de la batería, hay un mínimo recomendable No es algo matemático, pero la recomendación respecto a la carga mínima que debes no superar en el terminal es bastante clara: el 25%. Dos son los motivos fundamentales: el primero es que el proceso para llegar al 100% es largo, lo que suele significar que el componente se calienta más de lo deseable y esto impacta en su tiempo de vida (especialmente con procesos rápidos). El segundo es que la batería se mueve como pez en el agua entre el dato indicado y el 85%, por lo que es conveniente tratarla bien.

Una gran ayuda en el sistema operativo Xiaomi, al contrario que otros fabricantes, incluye en el apartado Batería de los Ajustes de los teléfonos una herramienta que se denomina Optimizar. Esta ejecuta un proceso de revisión donde se pueden ver lo que está impactando en la autonomía -entre otras cosas-. Una vez finalizado, se indican las recomendaciones que, por su buena efectividad, te recomendamos que sigas y ejecutes. Por lo tanto, no dudes en aprovechar esta app de ayuda que, además, puedes configurar para establecer parámetros de uso que no deben verse afectados.

Brillo, abusar de él es malo Una de las cosas que acaban con la carga de la batería a gran velocidad es abusar del brillo de la pantalla. La opción de ajuste automático funciona bien, pero en ocasiones no es todo lo eficiente que debería en el apartado energético. A no ser que tengas necesidades puntuales para subir este parámetro, lo ideal es que utilices la opción manual -lo que se establece en el apartado Pantalla de la Configuración- y que no superen la mitad de la capacidad. Esto, seguro, hará que la autonomía de tu Xiaomi crezca como la espuma.

Mejor buscar manualmente las actualizaciones La ganancia no es brutal, pero si esta opción está configurada como automática -que es como se establece por defecto-, el acceso a Internet se realiza de forma constante. Esto consume amperios y, por lo tanto, es algo que puedes corregir. En la información del sistema, existe la opción de búsqueda manual que es posible hacer una vez a la semana (por poner un ejemplo) y no malgastar carga de tu batería.

