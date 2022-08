¿Tienes un Kindle antiguo? Hay algo en su nueva actualización que debes saber

Entornointeligente.com /

De forma regular, los Kindle de Amazon se actualizan en su firmware. Esto lo aprovecha la compañía para adaptar el funcionamiento de todos los modelos que están en uso a las necesidades de cada momento. Pues bien, una nueva actualización llega a los libros electrónicos más conocidos que existen hoy en día.

Como suele ser habitual con la llegada de un nuevo firmware, entre las nuevas opciones que se incluye en él están tanto una mejora en el funcionamiento (en este caso un aumento de la velocidad con la que se trabaja en los menús y a la hora de abrir los eBooks) hasta avances en lo que tiene que ver con la autonomía . En este caso, se ha avanzado de forma llamativa en las necesidades energéticas cuando el Kindle no está en uso y, por lo tanto, se encuentra en estado de reposo. Buenas noticias, la verdad… aunque no todo es de color de rosa.

Una novedad que no gustará a algunos usuarios Pues lo que ocurre es que algunos de los modelos que existen en uso actualmente, aunque no son precisamente la mayoría, van a perder una función que para algunos es bastante importante: la posibilidad de realizar compras de forma directa desde el propio libro electrónico . Concretamente, hablamos de los dispositivos de cuarta y quinta generación (lo que corresponden a los años 2011 y 2012). En el caso de tener un modelo posterior, esto no te afecta para nada.

Bien es cierto que la propia Amazon a principios de este año ya indicó que algunos modelos de Kindle perderían la función que hemos comentado, y esto se ha hecho realidad ahora. Por lo tanto, el aviso tenía motivos para darse y todo apunta a que esto sucede debido a que en no mucho habrá cambios en la forma en la que se realizan las compras . Y, por desgracia, los modelos antes citados no cumplen con los requisitos para adaptarse a las novedades. Ley de vida, todo hay que decirlo.

¿Podrás tener libros nuevos en estos eReader? Pues como bien puedes pensar, la respuesta es muy clara: y esta es no. Existen diferentes maneras de añadir nuevos eBook al Kindle en cuestión, ya que puedes hacerlo al comprar directamente estos en la tienda vía web (para posteriormente enviarla al equipo en cuestión). E, incluso, podrás transferir de forma manual al interior de la memoria del equipo. Por lo tanto, su funcionalidad se mantiene intacta.

La actualización ya se está desplegando en diferentes regiones, y es cuestión de poco tiempo que llegue a España (y de nada vale que no se instale, ya que desde la propia tienda se deshabilitará la opción de compra en los modelos de los años 2011 y 2012). Por lo tantos, si el poder hacer compras de libros directamente desde el libro electrónico es algo importante para ti, quizá es el momento de plantearte una renovación por alguno de los nuevos Kindle que hay en Amazon que ofrecen opciones tan interesantes como luz para leer por la noche e, incluso, protección frente al agua.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

