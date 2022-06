¿Tienes tatuajes y quieres donar sangre? Entérate qué necesitas para lograrlo

Entornointeligente.com /

A pesar de todos los rumores que hay alrededor de este tema, las personas con tatuajes sí pueden convertirse en donantes voluntarios de sangre, manifestó José Fuentes Rivera, director ejecutivo de la Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio de Salud. Puede leer también: EsSalud: tecnólogo alcanza récord de donación de sangre y salva a cerca de 200 personas «No es cierto que las personas con tatuajes no puedan donar sangre. Ellos sí pueden», declaró en entrevista con la Agencia Andina, agregando que, además de las ganas de hacerlo, deberán cumplir con una serie de requisitos, tal como se exige al resto de la población que no tiene diseños sobre la piel. Resolver dudas o tabúes de este tipo es de vital importancia, sostuvo el experto, porque permitirá acceder de forma segura y oportuna a este valioso recurso que tanta falta hace en todo el país. De acuerdo a los últimos registros del 2021, solo el 1.03 % de la población peruana fue donante de sangre, lo que representa 344, 112 personas. De este total, el 21.10 % (72, 295) lo hizo de forma voluntaria. Según estándares internacionales, sería ideal que el 2 % de la población de un país sea donante voluntario de forma periódica. Puede leer también: ¡Un hito! Minsa fija que junio y diciembre sean meses para donación voluntaria de sangre A inicios del 2020 se registró una de las muestras de solidaridad más impresionantes en materia de donación de sangre. El derrame de gas licuado de petróleo (GLP) de un camión cisterna en Villa El Salvador provocó un terrible incendio que acabó con la vida de varias personas y dejó en condición crítica a muchas otras. En medio de este doloroso desastre, enorme colas de personas llegaban hasta el frontis del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en San Borja para donar sangre a los afectados por el incendio . Si bien se trató de un hecho que concitó gran atención, los expertos consideran que urge trabajar en una mayor cultura de la donación, la cual se mantenga en el tiempo. ¿Por qué se necesita más donantes? La respuesta es clara, porque la demanda crece de forma constante y porque se requiere tener en stock tipos de sangre no tan comunes como el A positivo, B positivo, Ab negativo, Rh negativo, entre otros. Puede leer también: Grupo sanguíneo: se incorporará pronto en el DNI, sepa por qué es importante conocerlo El 15 de febrero se publicó la Ley 31421 , que permitirá al Reniec ampliar la información personal que contiene el DNI, con lo cual, además de los datos tradicionales del titular, como nombres y apellidos, estado civil, fecha de nacimiento y postura frente a la donación de órganos, se sumará el tipo de grupo sanguíneo . La trascendencia de añadir este dato en la documentación de cada individuo es enorme, refiere José Fuentes Rivera. Gracias a dicha norma se podrá conocer con detalle los grupos sanguíneos más frecuentes o raros en el país , así como gestionar la provisión oportuna de sangre para quien lo necesite, sobre todo en una situación de emergencia. ¿Cuánto dura la sangre? El hematólogo manifestó que cada componente de la sangre necesita unas condiciones diferentes para mantenerse en perfecto estado: Los glóbulos rojos tienen una vida útil de 42 días, las plaquetas de 3 a 5 días y el plasma hasta un año. «El trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud es desarrollar un sistema de redes para calcular la oferta y la demanda de sangre y así evitar el riesgo de pérdida por vencimiento», sostuvo. Sobre esa línea, exhortó a toda la nación a comprometerse y a donar voluntariamente este valioso recurso porque nadie está libre de necesitarlo. «Un día hice una charla, y alguien me dijo que no necesitaba sangre porque estaba asegurado en una clínica, y le comenté que, si sufría un accidente por la avenida Aviación y Grau, lo llevarían al hospital Dos de Mayo, porque eso es lo más cerca y se trata de ganar minutos para salvarle la vida», mencionó. ¿Y qué pasaría si no hay sangre disponible en dicho nosocomio? ¡Atención, tatuados! Tras haber quedado aclarado que las personas con tatuajes sí pueden donar sangre, el director del Banco de Sangre y Hemoterapia de Minsa explicó que el primer requisito para convertirse en donante voluntario es tener ganas de ayudar al prójimo sin distinción. «No tiene que ser para Juan Pérez, sino para todos. Que su donación no esté dirigida y que no espere recibir nada a cambio», puntualizó. Puede leer también: DNI tendrá información del grupo o factor sanguíneo del ciudadano Antes de acercarse al banco de sangre, es importante cumplir con lo siguiente: ser mayor de edad y pesar más de 50 kilos, no tener covid-19 o haber transcurrido tres meses desde el término del tratamiento correspondiente y no tener enfermedades de transmisión sexual. Las personas con tatuajes solo podrán donar sangre después de 12 meses o un año de haberse hecho dichos procedimientos en la piel. Las personas deben acudir a las unidades de donación de sangre del hospital o centro médico que les resulte más cercano, llevando siempre doble mascarilla. Antes de ir a donar, se recomienda tomar un desayuno ligero o haberse hidratado, con por lo menos medio litro de agua. El experto indicó que quienes se encuentren aptos para donar sangre pueden hacerlo cada tres meses. Lugares de donación Fuentes Rivera recordó a la población en general que pueden donar sangre en cualquier momento del año ya sea en los Bancos de Sangre dentro de los hospitales o en los diferentes puestos extrahospitalarios de colecta de sangre , ubicados en el Mall Santa Anita, Real Plaza del Centro Cívico, la Rambla de San Borja, Plaza San Miguel, Plaza Norte y Real Plaza Chorrillos. Otros puntos de donación de sangre se encuentran en Minka, Rambla de Breña, Metro de Santa Clara, Real Plaza Puruchuco, Plaza Lima Sur Chorrillos y Jockey Plaza.

