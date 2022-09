¿Tienes problemas?, por María García de Fleury

Entornointeligente.com /

¿Quién no tiene necesidad de seguridad en tiempos de incertidumbre y pruebas?, ¿Quién es tan seguro de sí mismo que nunca falte un estabilizador en la vida?, un propósito fundamental de la vida terrenal es el crecimiento y el logro personal, los momentos de prueba y de dilema brindan la oportunidad de ese desarrollo.

Qué niño podría llegar a ser autosuficiente en la madurez, si todas las decisiones importantes las toman sus padres; así es con nuestro Padre Celestial, su plan de felicidad está concebido para que tengamos desafíos, dificultades donde se deban de tomar decisiones de gran importancia para que podamos crecer, desarrollarnos, tener éxito en la vida.

Con gratitud en su amor perfecto, él ha provisto una forma de resolver esos desafíos mientras crecemos en fuerza y capacidad y esa forma de resolver está en practicar y vivir la fe en tiempos de incertidumbre y pruebas.

Si crees que no tienes fe pídesela a Dios y si crees que la tienes dile que te la aumente, porque Dios le ha dado a cada persona la capacidad de ejercer la fe para que podamos encontrar paz, gozo y el sentido de nuestra propia vida. Nuestra mayor seguridad está en el amor, que Dios Padre tiene por cada uno de nosotros, ten la certeza de que Dios quiere lo mejor para ti, para tu vida y para todos los tuyos.

La fe no es ilusión, la fe no es magia, la fe es un poder enraizado en principios eternos, si eres alguien que ha tratado de ejercer la fe y no ha sentido ningún beneficio, es probable que no hayas entendido ni seguido los principios sobre los que se basa la fe. Te lo ilustro con un ejemplo.

El viento no se ve, pero si se siente, las partículas nucleares, no se pueden ver pero existen. De la misma manera, la fe no se ve, pero existe. Nunca dudes de la realidad de la fe, recogerás los frutos de la fe al seguir los principios que Dios ha establecido para su uso y algunos de estos principios te los menciono:

Confía en Dios y en su voluntad de brindarte ayuda cuando sea necesario, sin importar lo desafiante que sea la circunstancia, obedece los mandamientos de Dios y vive para demostrar que él puede confiar en ti, se sensible a la inspiración silenciosa del Espíritu Santo, actúa con valentía en esa inspiración, se paciente y comprensivo cuando Dios te permita luchar para crecer y las respuestas lleguen poco a poco durante un periodo prolongado, porque el señor bendice y hace prosperar a los que confían en él.

El ejercicio constante y voluntario de la fe aumenta tu confianza y tú capacidad para emplear el poder de la fe, el Señor conoce tus necesidades, cuando pides con honestidad y verdadera intención el que te va a impulsar a hacer lo que aumentará tu capacidad de actuar con fe. Con una práctica constante, las fe se te convertirá en una fuerza gigante, poderosa, edificante e inspiradora en tu vida.

A medida que caminas hacia el límite de tu comprensión de la incertidumbre, ejerciendo la fe, vas a ser guiado a encontrar soluciones que de otro modo no tendrías, Dios no siempre te va a recompensar inmediatamente de acuerdo a tus deseos, más bien te va a responder con lo que en su plan eterno es mejor para ti, él te ama con profundidad y plenitud, de hecho, si conocieras su plan completo, nunca pedirías lo que es contrario a él, aunque tus sentimientos te lleven a hacerlo, porque él es Dios y con Dios ¡siempre ganamos!

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com