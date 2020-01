¿Tiene un plan de vida? Sepa cómo hacerlo y descubra cuáles son sus prioridades

Entornointeligente.com /

El plan de vida es una herramienta que tiene para aprender a ser feliz , hacer realidad sus sueños y ser responsable con su entorno, explica el psiquiatra Guillermo Ladd director de Adulto y Adulto Mayor del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM – HD HN). “Un plan de vida ayuda a las personas a orientar sus acciones hacia una meta principal y evita que una dificultad o cualquier otra circunstancia las distraiga de ese objetivo. Se puede dirigir hacia él de manera clara y específica y tomar decisiones”, comentó a la agencia Andina. Por ese motivo, todas las personas necesitan elaborar su plan de vida, no importa la edad, su situación social o geográfica, nada, pues se adapta a las condiciones en las que se encuentran cada una, señaló el especialista del INSM . Para elaborar un plan de vida pueden seguir los siguientes pasos: 1. P rimero, saber qué dificultades (emocionales, económicas o de salud) tiene para buscar superarlas y evitar que se conviertan en problemas complejos. 2. Elabore una lista de ellas a fin de establecer cuáles son precedentes de otras y busque soluciones. De esta manera podrá estar en mejores condiciones para desarrollar sus actividades. 3. Evalúe qué son actividades, cuáles son sus prioritarias y cuán factibles son de realizar en el corto, mediano o largo plazo. Esto le permitirá saber en cuál de ellas va a invertir más energía mental o física. 4. Haga una lluvia de ideas para saber cómo atenderá cada una de las prioridades. 5. El plan de vida es cambiante y tiene que ser realista. Depende de cada ser humano, su salud, condiciones económicas, maritales, de su personalidad. Plan de vida para escolares y familia Para Ladd debería los escolares deberían aprender a elaborar su plan de vida como parte de su formación personal para evitar que el adolescente llegue a la adultez sin saber qué hacer con su existencia o pueda padecer una patología mental como la depresión y adicciones. ” El plan de vida tiene que ser pensado para resolver problemas y ser feliz . Algunas personas se pueden sentir felices porque resuelven sus problemas, y otras porque disfrutan la compañía de una persona o estudian.” El médico psiquiatra indicó que un plan de vida es personal pero también puede ser familiar , y por ende puede unir a sus miembros pues los ayuda a reconocer que tienen puntos de vista en común en común o a replantearlo ante determinadas circunstancias. Si usted siente ansiedad al momento de elaborar su plan de vida, no se asuste, es normal, ese sentimiento se presenta en la mayoría de las personas. Su preocupación por el futuro es la razón principal. Lo importante es que no desista. Diseñe su plan de vida. Más en Andina: #Saludablemente : “Cuando un niño llora, está estresado. No podemos dejar a los niños llorar, eso es una tortura y más aún si los violentamos físicamente, enfatiza Rolando Pomalima, Psiq. del Instituto Nacional de Salud Mental ?? https://t.co/b2jv4zT9tg pic.twitter.com/qveGmH3K8r

