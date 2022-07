Tiene 19 años, es 259 del mundo y ya ganó un Challenger: Quién es la promesa del tenis serbio a la que Djokovic paga todos sus gastos

Entornointeligente.com /

Quizás todavía es un nombre desconocido para algunos fanáticos del tenis, pero ya comienza a ilusionar en Serbia. Se trata de Hamad Medjedovic, joven tenista apadrinado por Novak Djokovic.

Medjedovic tiene 19 años y partió el 2022 en el casillero 669° del mundo. Ya es 259°. Hace solo semanas ganó su primer Challenger, en Alemania, certamen en el que desde la qualy se alzó con el trofeo y en el que perdió apenas un set.

De hecho, en ese certamen, batió a nombres como Marco Cecchinato (151° y ex 16°) , semifinalista de Roland Garros en 2018, e incluso a al chileno Nicolás Jarry (112° y ex 38°) , quien fue el único capaz de robarle una manga, en tie break.

Fue tanto el boom del Medjedovic, que en una nota que le hizo el medio Sportal a su padre, Eldin, se reveló el gran aporte que hace Djokovic por él, lo que era hasta hace unos días desconocido.

«Novak realmente se está esforzando mucho por Hamad. En todos los sentidos: económica, mental y socialmente «, comenzó confesando Eldin Medjedovic.

Y luego agregó: «Recuerdo otra conversación con Novak. Luego hablamos específicamente sobre los pasos en la carrera de Hamad. Y aquí, les diré honestamente, me pellizqué durante esa conversación para convencerme de que todo esto estaba pasando. Me estaba dando ideas, qué hacer con Hamad, y recuerdo haberle dicho: ‘Nole, lo siento, ¡pero todo cuesta dinero!’ Continuó, me sugirió un entrenador, hablamos de cómo lo hariamos y agregó: ‘¡Le toca a Hamad entrenar, yo haré el resto!’ Le volví a decir: ‘¡Nole, cuesta dinero! ‘».

«Durante todo el año 2021, todos los entrenadores, viajes completos, hoteles, boletos de avión, fisioterapeutas, masajistas, preparativos a los que fueron juntos, no pagamos un euro por nada» Eldin, padre de Hamad Medjedovic

La respuesta de Djokovic fue increíble. Así lo cuenta Eldin: «Entonces Novak me dijo: ‘¡Edo, no hago esto por dinero! Tengo un lugar donde gano dinero. Simplemente, mi papel y mi tarea es ayudar. ¿Qué tipo de persona sería si no ayudara a los niños que se lo merecen, que aman el tenis, que siguen obteniendo resultados, ayuda?. ¿Sabes lo que vamos a hacer?. ¡Mañana, cuando Hamad tenga éxito, también tomarás a alguien a quien ayudarás!’ «.

Para graficar todas las ayudas de «Nole», el padre del tenista reconoce que » durante todo el año 2021, todos los entrenadores, viajes completos, hoteles, boletos de avión, fisioterapeutas, masajistas, preparativos a los que fueron juntos, no pagamos un euro por nada. Y eso no es una pequeña cantidad de dinero en el mundo del tenis. Esa es una suma realmente grande. Un entrenador cuesta mucho».

Por lo pronto, Medjedovic atraviesa su mejor ranking. Ya tiene un Challenger en su bolsillo y sigue preparándose para su definitiva explosión. Destacó como junior, siendo 9° del planeta, y ahora quiere hacerlo en la elite del tenis. Ya tiene el apoyo de uno de los mejores de la historia.

