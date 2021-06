Tiago Leifert substitui Faustão nas tardes de domingo da Globo até estreia de projeto com Luciano Huck

17/06/2021 13h30 Atualizado 17/06/2021

1 de 3 Tiago Leifert vai apresentar o 'Domingão do Faustão' neste domingo (13) — Foto: TV Globo Tiago Leifert vai apresentar o 'Domingão do Faustão' neste domingo (13) — Foto: TV Globo

O apresentador Tiago Leifert vai substituir Fausto Silva e assumir as tardes de domingo da TV Globo até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck.

Segundo comunicado enviado pela emissora na tarde desta quinta-feira (17), “por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato”.

Fausto Silva confirmou em janeiro que deixaria o “Domingão do Faustão” e a TV Globo no fim de 2021 . Em nota na época, a emissora afirmou que Fausto decidiu “encerrar sua jornada à frente de programas semanais” neste último ano de seu contrato. Foram 32 anos comandando o programa.

Tiago já havia ocupado o lugar de Faustão no último domingo (13), após o apresentador ficar afastado da atração por causa de uma infecção urinária.

2 de 3 Tiago Leifert substitui Faustão nas tardes de domingo da Globo até estreia de projeto com Luciano Huck — Foto: Divulgação/Globo; Reprodução/Globo Tiago Leifert substitui Faustão nas tardes de domingo da Globo até estreia de projeto com Luciano Huck — Foto: Divulgação/Globo; Reprodução/Globo

Nesta terça-feira (15), Luciano Huck confirmou em entrevista ao programa “Conversa com Bial” que será o responsável por assumir o horário deixado por Fausto Silva.

“Tenho enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele”, afirmou Huck.

Ele ainda estuda a fórmula para o novo programa e o fato de trocar o sábado pelo domingo. O nome da nova atração também não está definido.

“É página em branco. Vamos trabalhar. Mas vamos respeitar o hábito do telespectador”, disse Luciano.

3 de 3 Tiago Leifert apresentou o 'Domingão do Faustão' no dia 13 de junho — Foto: Reprodução/TV Globo Tiago Leifert apresentou o 'Domingão do Faustão' no dia 13 de junho — Foto: Reprodução/TV Globo

Neste domingo (20), vai ao ar no “Domingão do Faustão” a última rodada do mata-mata do “Super Dança dos Famosos”. O quadro revelará quem se juntará ao grupo de semifinalistas, que já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira, Lucy Ramos e Dandara Mariana.

Dançando os ritmos forró e rock, três casais se apresentam para garantir vaga na semifinal.

Christiane Torloni, vencedora da edição de 2008 do quadro, com o professor Álvaro Reys Odilon Wagner, que ficou em terceiro lugar em 2011, com a bailarina Yasmin Marinho Tiago Abravanel, terceiro colocado de 2013 — devido a uma lesão de Nathalia Zannin, Tiago dança com Brennda Martins, que já esteve como professora no ‘Dança dos famosos’ em 2018 e 2020.

Já na próxima semana começa a fase de repescagem, em que os outros nomes da competição ainda não classificados para a semifinal tentam voltar ao jogo.

São eles: Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia, Nelson Freitas, Sophia Abrahão e Robson Caetano.

