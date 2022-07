Thomas Christiansen reconoció que «hay que mejorar en todo»

Entornointeligente.com /

Resaltó que «va ser difícil, la Concacaf no es nada fácil»

El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, dijo este viernes a Efe que está contento con el cambio en la idea de juego que logró instaurar en estos dos primeros años con la roja centroamericana, que hubiesen sido perfectos de conseguir el boleto al Mundial de Catar. «Estoy contento con lo conseguido en la mayor en lo futbolístico, cambiar una idea de juego y cómo lo asimiló el grupo, eso ha sido positivo en tan poco tiempo. Como entrenador, siendo ambicioso, lo que quería era meterme en el mundial. Creo que eso nos faltó, para sentirnos satisfechos y haber cumplido a la perfección», dijo el hispano-danés. Sin embargo, Christiansen también reconoció que «hay que mejorar en todo», y que estar en el Mundial de 2026 es una prioridad dentro de su plan de trabajo. «Yo me autoexijo estar ahí, pondré todo por mi parte, la gente dirá que será más fácil porque no estarán Estados Unidos, México y Canadá, los cupos son los mismos 3 y medios y por esos tres vendrán otros tres en busca de esos cupos», señaló. Resaltó que «va ser difícil, la Concacaf no es nada fácil», sobre todo haciendo referencia a los equipos del Caribe, que vienen creciendo en estos últimos años. «Ahora por lo menos tengo una base, experiencias vividas de cómo es la Concacaf y los equipos. Valorar cualquier punto que saquemos fuera de casa, eso es importante, las situaciones climáticas y logística, todo es importante», señaló. Sobre lo más difícil que ha pasado en estos dos años en Panamá, el hispano-danés reveló que ha sido la pandemia de la covid-19. «Lo más difícil en estos dos años fue el covid, nosotros teníamos una programación de cosas, que queríamos hacer con la mayor y sub’20, tuvimos problemas en la burbuja, se canceló un Mundial sub’20 femenino en Panamá, de verdad no fue nada fácil, lo del covid nos mató toda esa programación», comentó. El entrenador dejó claro que hay que mejorar la infraestructura, el tema de campos, la LPF, Liga Prom, categorías inferiores y lo más importante en estos momento es capacitar a los entrenadores. «La formación de entrenadores es lo más importante, porque es la única manera que podemos mejorar al jugador, quien es el protagonista y la materia prima de las selecciones», manifestó. Christiansen en estos momentos se encuentra haciendo una gira por las provincias panameñas en busca de nuevos talentos para la selecciones inferiores de Panamá. «Esta es la primera vez que se levantan informes en unas visorias. Solo vamos en profundidad con los jugadores que detectamos que tiene potencial, luego llamarlos a trabajar con nosotros en microciclos», indicó. Por último, el entrenador se tomó una libertad de revelar que para el Mundial de Catar 2022 se inclina por Dinamarca, pero señaló que siempre hay sorpresas. «Me gusta mucho Dinamarca, el país donde nací, han hecho una gran eliminatoria ha sido uno de los primeros en clasificarse, con un fútbol muy bonito, con un entrenador que le conozco de hace años y lo hace muy bien», puntualizó.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com