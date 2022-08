Thierry Neuville lidera Rali da Finlândia

Entornointeligente.com /

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai) é o primeiro líder do Rali da Finlândia, oitava prova do Campeonato do Mundo, após ter vencido a super-especial de abertura. Neuville precisou de 2m41,7s para cumprir os 3,48 quilómetros do primeiro troço, deixando o estónio Ott Tänak (Hyundai) no segundo lugar, a 1,2 segundos. O japonês Takamoto Katsuta (Toyota) foi terceiro, a 2,6 segundos de Neuville.

«Sempre gostei destas super-especiais e sempre me diverti, mas agora será completamente diferente», disse Neuville, admitindo que não se sente «confortável com o carro».

«Fizemos algumas alterações na afinação após o shakedown , mas tenho de cruzar os dedos para ver se tenho melhores sensações», concluiu.

Neuville and Tänak lead the way for Hyundai in Finland!

Thierry Neuville and Ott Tänak gave their Hyundai Shell Mobis World Rally Team a strong start to Secto Rally Finland by ending up 1-2 at the top of the times on Thursday evening in Jyväskylä. https://t.co/syCUtHSbtx pic.twitter.com/0WdkYRfpul

— Secto Rally Finland (@RallyFinland) August 4, 2022 O líder do campeonato, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) foi quarto, a 2,7 segundos de Neuville.

A surpresa do dia foi o finlandês Jari Hutunen (Ford), que fez o quinto melhor tempo, a 3,2 segundos do líder. Em sexto ficou o britânico Elfyn Evans (Toyota), com o mesmo registo de Hutunen. Esta sexta-feira os pilotos enfrentam nove troços, com um total de 124,86 quilómetros cronometrados.

