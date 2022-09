'Thiago não é empresário, é herdeiro profissional’, diz primo de homem que agrediu mulher em academia de SP

Entornointeligente.com /

05/09/2022 16h55 Atualizado 05/09/2022

‘Thiago não é empresário, é herdeiro profissional’, diz primo de Thiago Brennand

Esta semana, novas denúncias surgiram contra o empresário Thiago Antônio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira , o agressor da academia de luxo em São Paulo , que você viu no Fantástico , no último domingo (28). Nossos repórteres ouviram relatos de estupro, cárcere privado, agressões e ameaças. Thiago nega todas as acusações.

Um dos relatos foi do seu próprio primo. Jason, que tem câncer, afirmou que Thiago mandou entregar um caixão e uma coroa de flores em sua casa . Jason afirma que a implicância de Thiago com ele se dá porque ele nunca «engoliu» as ameaças do primo.

«Meu tio e minha tia, que são meus padrinhos, sofrem com esse cara há muito tempo», relata.

Ele afirma ainda que «Thiago não é empresário, ele é um herdeiro profissional».

A família de Thiago tem negócios no ramo hospitalar no Recife. Nas redes sociais, ele diz ter feito pós-doutorado na universidade de Oxford , na Inglaterra. Mas a instituição confirmou ao Fantástico que não encontrou nenhum registro de aluno com o nome dele.

«Eu queria encorajar todas as mulheres daqui de Pernambuco, que eu sei de mais de 20, 30, 40 casos, dos mais diversos tipos. Seja de agressão, de estupro, que criem coragem para ver se esse cara leva alguma punição», concluiu.

A defesa de Thiago afirmou, em nota, que: ele «jamais forçou suas parceiras a terem relações sem o uso de preservativo, respeitando estritamente os limites estabelecidos por elas e agindo sempre com seu consentimento». Disse ainda que ele «nunca respondeu a uma ação penal».

Fantástico mostra novas denúncias contra empresário acusado de agressão em academia

