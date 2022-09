Thiago Cardozo: la respuesta a la competencia con Dawson, la decisión que le genera orgullo y un contrato que se vence

Entornointeligente.com /

La figura del partido es indiscutible. Thiago Cardozo atajó tres penales ante Boston River y terminó de coronar una noche en la que ya había tapado dos balones para mantener el arco de Peñarol en cero. El arquero de 26 años fue ovacionado en el Campeón del Siglo y admitió haber vivido una noche inolvidable.

«Agradecerle al hincha de Peñarol que nos vino a acompañar, por esa muestra de cariño tremenda, me emocionó. En cuanto a (si se ganó) la titularidad ni lo pienso, siempre lo digo, compito conmigo mismo, ni con Kevin Dawson ni con Neto Volpi . Compito conmigo para ser mejor golero y ser mejor persona. Eso se verá. Trabajo día a día. La noche de hoy es fruto de muchas cosas que me han pasado, que sé solamente yo y el empeño que le puse para siempre darlo vuelta», fueron las primeras palabras de Cardozo tras la victoria en respuesta sobre si su actuación puso en duda la titularidad con Dawson.

El guardameta venía de una larga recuperación tras romperse los ligamentos cruzados y aseguró que, tanto el partido de este miércoles como el del Uruguayo con Danubio, le «sirvió para sumar minutos», sobre todo teniendo en cuenta que «a fin de año se termina el contrato». «Trabajo para ver qué pasa, yo confió en mí mismo y me siento muy bien», añadió.

Sobre las tapadas, explicó que «pasaron por un convencimiento. Confié en mí siempre. Me sentí muy cómodo, internamente me sentí muy bien y creo que se notó».

Hace años Thiago Cardozo pudo irse de Peñarol, pero no lo hizo, al arquero le recordaron esto y aseguró: «No hay plata que pague lo que viví hoy, es una realidad que soy hincha. Cualquier plata no hubiese pagado lo que viví hoy. Es una realidad eso que me pasó a los 18, se tenía que dar así y estoy orgullo de haber tomado la decisión de quedarme acá».

