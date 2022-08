Theo Bongonda: «He venido al Cádiz porque sentía que me necesitaban»

Entornointeligente.com /

E s una de las grandes esperanzas del Cádiz para salir de la situación en la que está. Estuvo en el banquillo ante el Athletic de Bilbao pero Theo Bongonda podría debutar, cosas del destino, en la que fue su casa hace unos aáos, Balaídos y ante el Celta. Ha sido presentado como nuevo jugador cadista y ha analizado la situación de su actual equipo.

«Yo sé con la experiencia que tengo que lo partidos y los entrenamientos son dos cosas distintas. El partido de ayer no puedo decir nada, todos tenemos el mismo sentimiento pero lo más importante es mirar hacia adelante y seguir peleando, seguir trabajando. Se han perdido tres partidos pero si ganas dos, se acaba todo y se habla de otra cosa «.

Theo Bongonda La gran duda es saber cómo llega el extremo zurdo y en qué estado se encuentra. «No puedo decir que estoy al cien por cien porque llevo mucho sin jugar un partido, me echaron del Genk y me mandaron al segundo equipo y no he podido jugar. Me siento bien y si el míster me necesita, intentaré ayudar de la mejor manera posible». Bongonda es un jugador que «prefiere jugar, no hablar pero me gusta jugar en la derecha, en la izquierda, de mediapunta así que la verdad me da igual, solo quiero jugar».

El jugador que militó en el Celta de Vigo, al que llegó con 19 aáos, es bien distinto al de 26 de ahora del Cádiz. «Soy distinto, a hora soy un hombre, tengo mujer, tengo hijos , así que no soy el mismo de antes y eso es normal porque si no significa que no has aprendido nada. Si miras las cuatro o cinco temporadas, las estadísticas, cambia mucho».

Bongonda reconoce que la llamada del Cádiz le sedujo porque «yo soy un chico que le gusta jugar donde siento que me necesitan y aquí lo sentía, y por eso he venido, es muy simple». Podría debutar en Balaídos, su ex equipo, » siempre quieres jugar, pero también hay que ser inteligente porque debutar después de llevar tres meses sin jugar, hay que ser inteligentes» y tener cuidado.

