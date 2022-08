The Walking Dead: nuevos detalles sobre la serie de Rick Grimes y Michonne

Entornointeligente.com /

«Se transmitirán seis episodios en AMC+ en 2023, por lo que el próximo año habrá mucho más de qué hablar», anunció Lincoln a la multitud del Hall H. «Personalmente, no veo la hora de volver a ponerme las botas de vaquero y volver a juntar a la banda».

Informate más El Señor de los Anillos: Peter Jackson quiso olvidar todo su trabajo en las películas walking dead rick michonne – 2 AMC En el especial The Walking Dead Universe Preview 2022 de AMC el domingo por la noche, el creador de la serie y showrunner Scott M. Gimple dio nuevos detalles.

«Ha sido muy divertido trabajar en ello», dijo Gimple al presentador Chris Hardwick . «He estado trabajando muy, muy a fondo con Danai y con Andy, y seguimos trabajando en ello casi todos los días junto con algunos veteranos de The Walking Dead y algunas nuevas voces geniales».

¿En cuanto a cómo describiría la historia? «Es una historia de amor épica» , señaló Gimple. «Pero es una historia de amor épica y loca. Estas son dos personas que han estado separadas durante mucho tiempo. Han vivido existencias completamente diferentes y tienen que encontrarse de nuevo, y mucho menos el uno al otro. Y es de esperar que va a ser alucinante».

Para que nadie se preocupe de que el dúo dinámico se haya suavizado con la edad, Gimple insinuó que veremos a los personajes en su forma más extrema. «Vemos a esta increíble pareja de poder, pero también vemos a Red Machete Rick. Vemos a Michonne que le enseñó un par de cosas al Gobernador. Va de costa a costa de esa manera entre lo íntimo, lo épico y lo loco. »

Las películas sobre Rick Grimes Si bien ha sido un camino largo y sinuoso para Rick Grimes, el camino también ha sido largo y sinuoso para llevar su historia de vuelta a la pantalla.

En 2018 después del último episodio de The Walking Dead se anunció que Lincoln y el personaje aparecerían en una trilogía de películas de Rick Grimes.

«Vamos a contar la historia de lo que sucede después de ese vuelo en helicóptero, y estos serán entretenimientos grandes y épicos», dijo Gimple en ese momento. «Estoy trabajando muy duro en el primero en este momento, y lo más probable es que filme el próximo año».

Luego, al final de la próxima aparición en Comic-Con del programa en julio de 2019, se mostró un breve video teaser con las palabras «Rick Grimes regresa. Solo en los cines». Después de que se reprodujo el clip, el moderador del panel, Hardwick, anunció que «La película The Walking Dead es oficial. Estará en los cines, presentada por Universal, AMC y Skybound. Más información próximamente».

Ese ya no es el caso. Ahora, la historia épica y loca llegará a la pantalla chica en 2023 en AMC. Se le unirá el próximo spin-off de Daryl Dixon ( Norman Reedus ), que Gimple reveló que tendrá lugar en Francia. Durante el especial, Gimple también reconoció que la serie se basará en la escena coda de The Walking Dead: World Beyond , que mostraba un laboratorio francés estudiando caminantes que parecían ser más fuertes y rápidos.

