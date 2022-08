The Umbrella Academy llegará a su fin con su cuarta temporada

Entornointeligente.com /

Luego de algunos meses del estreno de su tercera temporada, Netflix confirmó que The Umbrella Academy tendrá una cuarta entrega. Si bien la noticia es del agrado de los fans, también tiene un tono triste porque esta producción también marcará el final de la serie.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de Netflix y la serie, donde no solo se compartió el primer póster oficial de la nueva temporada, sino que se anunció también una «reunión familiar».

«Reunión familiar, Brellies: Nos embarcamos en una cuarta y última aventura», es el mensaje que acompaña la publicación en la cuenta oficial de The Umbrella Academy tras anunciar la renovación de la serie.

Para los nuevos episodios se volverá a contar con el elenco principal conformado por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya y Colm Feore.

Hasta el momento no se ha confirmado ni la historia ni la fecha de estreno de la cuarta temporada de The Umbrella Academy.

Cabe señalar que la tercera temporada mostró como los héroes llegaron a la década de los 60 y lo salvaron de un apocalipsis; sin embargo, al volver a su tiempo, se dan cuenta que cambiaron el futuro: ellos no existen y Reginald fundó otra academia donde un Ben antagonista desprecia a los nuevos.

