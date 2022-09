The Try Guys anuncia que Ned Fulmer ya no forma parte del grupo

Entornointeligente.com /

(CNN) — The Try Guys va a intentar ser un trío a partir de ahora.

El grupo, que ganó popularidad en Buzzfeed por sus videos virales y que eventualmente se independizó para empezar a producir contenidos a través de su propia empresa, anunció este martes que el miembro fundador Ned Fulmer «ya no trabaja con The Try Guys».

«Como resultado de una revisión interna exhaustiva, no vemos una forma de avanzar juntos», decía un comunicado publicado en las redes sociales. «Les agradecemos su apoyo mientras navegamos este cambio».

The Try Guys — Zach Kornfeld, Eugene Lee Yang, Ned Fulmer y Keith Habersberger — en 2017. Crédito: Sthanlee B. Mirador/Sipa USA/AP

El comunicado no detallaba la naturaleza de la revisión.

Fulmer, que junto a Keith Habersberger, Zach Kornfeld y Eugene Lee Yang fue uno de los miembros fundadores, había sido objeto de charlas llenas de especulaciones en Reddit y otras plataformas de redes sociales antes de su destitución en relación con acusaciones de infidelidad.

En un comunicado publicado en Instagram, Fulmer dijo que había tenido «una relación laboral consentida».

«Lamento cualquier dolor que mis acciones puedan haber causado a los chicos y a los fans, pero sobre todo a Ariel», escribió. «Lo único que importa ahora mismo es mi matrimonio y mis hijos, y ahí es donde voy a centrar mi atención».

Además de la serie de videos en la que aparecen los cuatro miembros originales, el canal de YouTube de The Try Guys también cuenta con series en las que aparecen los Try Guys de forma individual y personas de su órbita, incluidas varias en las que aparecen Fumler y su mujer. Ariel Fulmer también aparece en una serie llamada «The Try Wives: Wine Time», junto a otras esposas.

CNN intentó contactar a Ned y Ariel Fulmer para obtener más comentarios, sin éxito.

Ariel Fulmer publicó una declaración en Instagram, agradeciendo a aquellos «que se ha acercado a mí», añadiendo «significa mucho».

«Nada es más importante para mí y Ned que nuestra familia, y todo lo que pedimos ahora mismo es que respeten nuestra privacidad por el bien de nuestros hijos», escribió.

Desde su salida de Buzzfeed en 2018, The Try Guys han expandido su marca para incluir un libro bestseller, una gira, un documental y un programa con Food Network llamado «No Recipe Road Trip with the Try Guys», inspirado en su serie de YouTube de nombre similar.

CNN se puso en contacto con un representante de Food Network para obtener comentarios. El nuevo episodio de la serie se estrenará el miércoles. (The Food Network, al igual que CNN, forma parte de Warner Bros. Discovery).

