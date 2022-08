The Tour Championship: el PGA Tour se anota un «virao».

Entornointeligente.com /

Hola Fiebruses. Acabamos de vivir un fin de semana súper excitante, en el que el East Lake Golf Course fue de nuevo la sede del evento de cierre de temporada, The Tour Championship. Como saben, Los playoffs culminan con este torneo en el que sólo participan 30 jugadores, y al que desde hace varios años le fue cambiado el formato de competencia, iniciando con el líder a -10 y haciendo un «drop» a medida que se van bajando las posiciones.

De esto hablaré en otra columna, y a propósito, este domingo, un servidor, acompañado de Víctor Báez, Reyson Pimentel, Alberto González, Quino Montero y Ramón Reyes tenemos un programa especial ventilando los pros y contra de este formato, así que no se lo pierdan a las 8PM por CDN Deportes.

Pero vamos al evento. Entiendo que el PGA Tour salió fortalecido, no solo porque pagó la bolsa mas grande jamás otorgada en cualquier torneo de golf, sino porque salió airoso el norirlandés Rory McIlroy, sin lugar a quizás uno de sus grandes embajadores y defensores ante el embate de la LIV Golf Series. Rory hizo un extraordinario «come back» pues debido al formato, arrancó a seis golpes de la punta, y luego de jugar el primer hoyo ya iba a nueve, producto de un triple bogey arrancando el torneo.

Scottie Scheffler, actual No. 1 del mundo dominó las primeras tres rondas y dejó claras sus intenciones de alzarse con este gran evento que clausura este tumultuoso 2021-2022, pero en los planes de Rory no estaba irse con las manos vacías después de lo que muchos consideran un «año fracasado» por sus desempeños en The Players y en los 4 majors, eventos en los que siempre era amplio favorito y en los que nunca llegó a «rematar».

Así las cosas, Rory triunfa por un golpe (-21), se mete en los bolsillos la friolera de US$18MM, y de paso consigue su tercera victoria en este evento, único en lograr esa hazaña.

Pero creo que el gran ganador (aparte del golf), fue el propio PGA Tour. Lo del fin de semana fue «como jugar al Poker y ganar» (poniendo incluso Poker Face), pues, aparte de que le enrostraron a Greg Norman y a la LIV la gran popularidad del evento, también les dejaron saber que tienen dinero para premiar «a lo grande».

Además, la cereza del pastel fue el triunfo de Rory, pues este ha sido uno de los mas acérrimos críticos al nuevo tour y al éxodo de sus ex compañeros de gira, a los cuales ha criticado abiertamente. Fuentes indican esta semana que el promedio de dinero generado por cada jugador del tour es de US$1.6MM por año, lo cual es un ingreso importante.

El asunto está en que cada contrato que anuncia la LIV (o mejor dicho, que se presume paga la LIV pues los contratos no son revelados), ronda en decenas de millones de dólares para cada jugador, y obviamente, las ganancias anuales en el Tour se ven seriamente minimizadas.

De todas formas, y a pesar de que al PGA Tour le han «remeneado la mata» extrayéndole muchas estrellas, entiendo que, cual árbol fuerte, saldrá fortalecido de todo esto. Esta semana el tour perdió otra gran estrella con la salida de Joaquín Niemann, y estoy seguro que esa tendencia seguirá. Sólo el tiempo dirá quien saldrá beneficiado de todo esto.

