Afirman que este conflicto no se parece a ninguno de los que han visto antes, escribe el diario The New York Times.

Entre los» soldados de la suerte » hay muchas personas que han pasado por las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak, por lo que están acostumbradas, por ejemplo, a contar con el apoyo aéreo. En Ucrania, tienen que resistir bajo bombardeos constantes a las tropas rusas bien equipadas y armadas, que tienen superioridad numérica, en ausencia de incluso alimentos regulares.

Según los voluntarios, la realidad a la que se enfrentaron causó una salida masiva en sus filas, y las fuerzas armadas de defensa restantes están obstruyendo las brechas en la línea del frente.

«Todo es mucho más intenso aquí que lo que vi en Afganistán. Batalla tras batalla», le dice a The New York Times un ex paracaidista del ejército de Estados Unidos llamado Brian.

Más sobre The New York Times Ucrania Noticias relacionadas Adobe, The New York Times Company y Twitter anuncian la Iniciativa de Autenticidad de Contenido ‘The New York Times’ se suma a la moda de los NFT y vende una columna por 478.000 euros Trump demanda a ‘The New York Times’ y a su propia sobrina por «conspirar» contra él para obtener información Parte de los militares extranjeros que llegaron a Ucrania vagan por el país: algunos buscan compañía, otros solo miran a su alrededor, y otros buscan puntos de vista de ultraderecha de ideas afines. Dado que nadie llevó a cabo una selección masiva de «gansos salvajes» entrantes desde febrero 24, los extremistas se unieron inmediatamente a sus filas. Sin embargo, incluso durante las inspecciones, surgen problemas: dos reclutas dijeron a The New York Times, se reunieron en secreto con racistas estadounidenses y escandinavos de la «Fraternidad Aria», y el francés Wilfried Blériot, con un parche de la «división Misántropa», un grupo ultraderechista de chovinistas blancos, fue aceptado en la Legión extranjera creada por el presidente de Ucrania Vladimir zelensky.

Como señala The New York Times, después de cuatro meses de combates, el número real de voluntarios extranjeros que llegaron a Ucrania sigue siendo desconocido, ya que su registro no se llevó a cabo. Kiev no pudo depurar el sistema de gestión de los militares llegados del extranjero. En el propio ejército Ucraniano tampoco saben exactamente Cuántos voluntarios están en el país y qué están haciendo exactamente.

