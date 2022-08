The New York Times supera los 9 millones de suscriptores de pago

Entornointeligente.com /

The New York Times cuenta ya con más de 9 millones de suscriptores de pago entre sus versiones digital e impresa, según anunció este miércoles el diario, que registró un beneficio neto de US$ 66,5 millones en el primer semestre, un 30,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, The New York Times informó que facturó un 12,5% más en la primera mitad de este año en comparación con 2021 , cuando llegó a US$ 971,5 millones.

«Estamos bien encaminados para lograr nuestro próximo hito de 15 millones de suscriptores para 2027» , dijo Meredith Kopit Levien, presidenta y directora ejecutiva de Times Company, en un comunicado.

En el segundo trimestre, habitualmente el más flojo del año para el diario, The New York Times ganó 180.000 suscriptores digitales, un 70% más que el mismo periodo de 2021, pero generó menos ingresos por publicidad digital.

La compañía reportó ingresos totales de US$ 555,7 millones, un aumento del 11,5 % respecto al segundo trimestre del año anterior, y las suscripciones digitales representaron US$ 238,7 millones de esos ingresos, un aumento del 25,5%.

La gran mayoría de los suscriptores pagan solo por acceso digital.

El número de suscriptores impresos siguió reduciéndose en el segundo trimestre, casi un 7 % que el año anterior, a unos 761.000.

Los ingresos por publicidad digital de Times Company en el trimestre disminuyeron un 2,4 % respecto al año anterior, a US$ 69,3 millones, ya que los especialistas en marketing redujeron sus gastos ante la incertidumbre económica.

Mientras que, según indica la empresa, la publicidad impresa se recuperó un 15,1%, a US$ 48,1 millones, en comparación con el mismo trimestre del año pasado, ya que las categorías de entretenimiento y lujo comenzaron a recuperarse de la pandemia.

