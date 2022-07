The New York Times apuesta por los juegos de mesa con el viral Wordle; de la mano de Hasbro

Entornointeligente.com /

The New York Times y Hasbro unieron fuerzas para crear la versión de mesa de Wordle, el viral juego que te reta a descubrir palabras.

Tras el éxito en su versión digital , la división de juegos del periódico estadounidense busca expandir la popularidad de Wordle a los hogares de sus lectores de la mano del fabricante de juguetes Hasbro .

El juego de mesa de Wordle: The Party Game se basa en el popular Wordle , el cual fue lanzado al ciberespacio en octubre de 2021 por el ingeniero de software Josh Wardle.

¿Cómo jugar el juego de mesa Wordle: The Party Game? Basado en la premisa original con fondo gris, amarillo, verde y cinco letras , la nueva versión de este juego permite la participación de dos a cuatro jugadores, quienes competirán uno contra otro para resolver el enigma.

En cada turno, un jugador es nombrado el » anfitrión Wordle «, quien se encargará de escribir la palabra secreta que deberá ser descubierta por el resto de los participantes.

Los jugadores sólo cuentan con seis intentos para descubrir la palabra correcta. Entre menos intentos requiera el jugador, menos puntos anotará. El ganador del juego será quien tenga menos puntos al finalizar la ronda.

La venta de Wordle: The Party Game (en su versión en inglés) iniciará en octubre de este año en Norteamérica, sin embargo ya se puede preordenar en el sitio oficial del juego de mesa .

The New York Times apuesta por la diversión En su intento de conquistar a sus lectores, como lo hizo en 1942 con el lanzamiento del crucigrama, a finales de enero de 2022, The New York Times logró sumar a su catálogo este popular juego que en ese entonces contaba con millones de jugadores diarios en línea.

El diario estadounidense pretende alcanzar los 10 millones de suscriptores para 2025, según detalló Europa Press cuando se dio a conocer el acuerdo de la compra.

