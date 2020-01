The New Mutants: Disney revela que los héroes forman parte del MCU [VIDEO]

Entornointeligente.com /

Tras el desastroso estreno de ” X-men: Dark Phoenix “, el futuro de los mutantes de Marvel en el cine no ha estado del todo claro. Muchos de los fans incluso creían que no veríamos una entrega de los personajes en un buen tiempo.

Sin embargo, ” The New Mutants ” tiene como objetivo reinventar el universo de los mutantes que FOX empezó con ” X-Men ” en 2000. Lo que nadie esperaba es que la agrupación de héroes pertenecerían al MCU .

PUEDES VER: The Mandalorian: creador de la serie revelan que Boba Fett no es un mandaloriano “Hay una nueva adición realmente electrizante al Universo Cinematográfico de Marve l, y viene en forma de lo último de 20th Century Fox y Marvel Entertainment “, fue el comunicado oficial de Disney a través de un correo electrónico a los suscriptores de la D23 .

Por el momento se desconoce si la cinta incluirá referencias directas al MCU , pero la noticia ha sido del agrado de todos los fanáticos pues desde hace años han ansiado que los poderosos Avengers y los X-men en pantalla.

PUEDES VER: Marvel: Robert Downey Jr. no descarta que Iron Man regrese al UCM The new mutants

Luego de dos años de retraso y constantes re grabaciones, la película de los mutantes por fin saldrá a la luz, esta vez bajo el sello de Marvel Studios tras la compra multimillonaria de Fox por parte de Disney .

¿De qué trata The New Mutants? Es un thriller de horror ambientado en un hospital aislado, donde se retiene a un grupo de mutantes jóvenes para monitoreo psiquiátrico. Cuando comienzan a ocurrir extraños sucesos, se probarán sus nuevas habilidades mutantes y sus amistades mientras luchan para sobrevivir.

Video Recomendado

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com