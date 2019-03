The National Enquirer podría haber pagado 200.000 dólares por las fotos íntimas de Jeff Bezos

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

El tabloide estadounidense The National Enquirer podría haber pagado 200.000 dólares por mensajes y fotos intimas del fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, enviados a su novia Lauren Sánchez Whitesell, informa The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto. El trato fue negociado con Michael Sánchez, hermano de la novia de Bezos.

El propio Sánchez afirmó a The WSJ que no “dignificaría” la historia con sus comentarios y la calificó como ” viejos rumores “.

En enero, The National Enquirer publicó una historia que incluía el intercambio de mensajes de texto íntimos y fotografías entre Bezos y Lauren Sánchez, una mujer casada de la que se ha dicho que lo habría llevado a divorciarse de su esposa MacKenzie. El fundador del gigante del comercio electrónico estaba casado en el momento en que se enviaron los mensajes.

En febrero, la CNN y The Daily Beast informaron que Sánchez fue el que filtró los mensajes de texto a The Enquirer. Según The WSJ, Sánchez ha sido durante mucho tiempo una fuente para el tabloide sensacionalista que es partidario del presidente Donald Trump , quien a menudo ha atacado a Bezos.

Bezos contra The Enquirer Por su parte, Bezos acusó a The Enquirer y a su empresa matriz, American Media Inc. (AMI), de intentar chantajearlo antes de publicar la historia. AMI negó las acusaciones. En su blog, el empresario afirmó que el empeño de AMI por desacreditarlo se debía al hecho de que además de Amazon también encabeza The Washington Post, que, tras el brutal asesinato de su columnista Jamal Khashoggi el año pasado, no ha dejado de publicar materiales sobre el caso y prosigue con sus investigaciones.

Bezos también recordó que David Pecker, vicepresidente de AMI, así como su empresa, están bajo investigaciones centradas en Donald Trump y su campaña presidencial, así como en ciertas acciones realizadas en nombre del Gobierno de Arabia Saudita. A cambio de no publicar las fotos, desde AMI le exigieron que declarara ante la prensa que no tiene “conocimiento ni bases para sugerir que la cobertura de AMI está motivada por razones políticas o influenciada por fuerzas políticas”, de acuerdo con Bezos.

“Por supuesto que no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco participaré en su conocida práctica de chantaje , favores políticos, ataques políticos y corrupción”, escribió el director de Amazon.

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Fallece el "abuelo olímpico", testigo de 14 Juegos Olímpicos como aficionado César Felice: "Ocho horas de bombeo de agua no es suficiente tras 10 días sin servicio" Next →

CULTURA CULTURA la conversación interminable con Gabriel García Márquez marzo 19, 2019 admin Comentarios desactivados en la conversación interminable con Gabriel García Márquez CULTURA “Mi falta de virtuosismo ha generado un estilo” marzo 19, 2019 admin Comentarios desactivados en “Mi falta de virtuosismo ha generado un estilo” CULTURA La luz de Joaquín Sorolla ilumina la National Gallery de Londres marzo 19, 2019 admin Comentarios desactivados en La luz de Joaquín Sorolla ilumina la National Gallery de Londres CULTURA Netflix tampoco participará este año en el Festival de Cannes marzo 19, 2019 admin Comentarios desactivados en Netflix tampoco participará este año en el Festival de Cannes

