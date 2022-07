‘The Most Hated Man on the Internet’ aborda la lucha contra un sitio de ‘porno de venganza’

Entornointeligente.com /

(CNN) — «The Most Hated Man on the Internet» (El hombre más odiado de Internet) enfrenta un pequeño problema logístico: cómo representar visualmente el tipo de fotos que fueron publicadas por el sitio de «porno de venganza» IsAnyoneUp.com sin invadir la privacidad de las personas nuevamente. Al abordarlo de manera creativa, los productores entregan una serie documental de tres partes altamente observable aunque lasciva, impulsada por su villano perfecto para la televisión y fácil de odiar.

Ese sería claramente Hunter Moore , quien alcanzó notoriedad en la década de 2010 al deleitarse públicamente con su imagen de chico malo mientras publicaba fotos explícitas de personas (en su mayoría mujeres) sin su permiso. Las publicaciones estaban vinculadas a Facebook y otras cuentas personales y agravaron la intimidación y el abuso al instar a los seguidores del sitio a burlarse y ridiculizar a quienes aparecían en las imágenes. Las súplicas para eliminar las fotos, cortésmente o no, fueron objeto de burlas, y dejaban pocos recursos para aquellos cuyas vidas cambiaron.

Fue víctima del porno de venganza y ahora encabeza una cruzada contra él Al menos al principio. Porque «The Most Hated Man on the Internet» (el titular de un artículo de Rolling Stone de 2012 sobre Hunter Moore) también viene con su propia heroína, Charlotte Laws, quien convirtió las acciones de Moore al publicar fotos no autorizadas de su hija Kayla en una cruzada personal, contactando a otras víctimas y cabildeando a las autoridades hasta que encontró a alguien, quien fuera, que se hiciera cargo de la causa y tomara medidas.

El director Rob Miller salpica la serie documental con testimonios de personas cuya privacidad fue invadida, usando palabras como «violado» y «humillado», así como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, armados con revelaciones sobre fotos que fueron pirateadas y no simplemente proporcionadas por algún ex enojado, finalmente pudieron presentar cargos contra Moore. Los productores hicieron una aproximación de las fotos con la ayuda de participantes de un sitio web para adultos para ilustrar cuán intrusivas y explícitas eran.

«The Most Hated Man on the Internet» resuena principalmente como una advertencia sobre el troleo en Internet de uno de los primeros practicantes y autoproclamado «arruinador de vidas profesionales».

Sin embargo, aunque los esfuerzos incansables de Laws para eliminar las fotos de Kayla y luego todo el sitio le dan al proyecto una base heroica, la serie también contiene una advertencia sobre el arma de doble filo del microscopio mediático. En ese sentido, Hunter Moore demostró ser su peor enemigo, dañándose a sí mismo a través de sus entrevistas sonrientes y su personalidad pública, incluida una aparición particularmente insensible en el programa de entrevistas sindicado del presentador de CNN Anderson Cooper en 2011.

publicidad Acusan al alcalde de una ciudad de Maryland de 50 cargos de distribución de pornografía de venganza El aspecto más perturbador de la historia, mientras tanto, podría ser la naturaleza rabiosa de los seguidores en línea de Moore, que incluía no solo acosar a los que estaban en el sitio al lanzar amenazas contra Laws y otros que pudieran hablar. Nuevamente, se siente como un precursor de los ejércitos de seguidores que comandan algunas personalidades, y la forma en que la red puede magnificar incluso a los más pequeños grupos con un megáfono digital.

Netflix ha disfrutado de un éxito considerable con cierto subgénero vagamente sórdido de docuseries, «The Tinder Swindler» y «Our Father» entre ellas, y «The Most Hated Man on the Internet» entra de lleno en esa categoría.

Al igual que algunos de esos proyectos, este ofrece una sensación de catarsis y elevación en la determinación de Laws de que se haga justicia. En cuanto al hecho de que el título está dedicado al troll, consideremos que esa dinámica de que la rueda chirriante es la que se engrasa es una señal de los tiempos, tanto entonces como ahora.

«The Most Hated Man on the Internet» se estrena el 27 de julio en Netflix.

