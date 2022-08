«The Last Of Us»: primer tráiler de la serie nos sitúa de lleno en el mundo posapocalíptico del videojuego

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — La cadena televisiva HBO reveló este domingo un primer avance de una de sus series más esperadas, The Last Of Us , la cual está basada en el videojuego del mismo nombre creado en 2013 por la compañía Naughty Dog.

HBO compartió algunos de sus próximos estrenos en un video de poco más de dos minutos. Entre ellos, se pudieron observar aproximadamente 20 segundos de The Last Of Us , los primeros que podemos ver de toda la serie y en el que además se confirma que su estreno será en 2023.

Puedes ver el avance a partir del minuto 1:40 del siguiente video:

Estos primeros 20 segundos de la serie nos sitúan de lleno en el universo de The Last Of Us , cuyo videojuego original nos cuenta la historia de Joel, un padre soltero divorciado convertido en contrabandista con un pasado oscuro y trágico, al que se le encarga llevar a una niña de 14 años llamada Ellie a través de un Estados Unidos postapocalíptico.

En el avance, justamente podemos ver a Joel y a Ellie -protagonizados por el chileno Pedro Pascal y por la británica Bella Ramsey, respectivamente- protegiéndose y escapando de algo en ese EE.UU. posapocalíptico.

La actriz de «Game of Thrones» Bella Ramsey participará en la serie «The Last of Us» Cabe recordar que, en la historia original, tanto Joel como Ellie luchan por mantenerse con vida en ese mundo distópico estadounidense que fue asolado por el brote de una enfermedad mortal que convierte a la gente en monstruos asesinos.

La serie se desarrolla 20 años después de que la civilización fue destruida y Joel ayuda a Ellie, una niña de 14 años, a ponerse a salvo.

Esta producción fue anunciada por primera vez por HBO en 2020 , cuando señaló que The Last Of Us sería producida en conjunto con Sony Pictures Television y PlayStation Productions (el primer show que produce esta última).

The Last of Us arrasó en el mundo de los videojuegos en la consola PlayStation 3 en 2013, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos de ese año. Sus temas duros y dramáticos y su jugabilidad cinematográfica lo convirtieron en un éxito para la crítica y los fans. Una versión remasterizada del juego, con mejores gráficos, se lanzó al año siguiente en la PlayStation 4; en tanto, en 2020 se lanzó la tan esperada secuela, The Last Of Us Part II .

HBO y Sony unieron al guionista del juego original, Neil Druckmann, ganador de un premio BAFTA, con el guionista y productor ejecutivo de Chernobyl , Craig Mazin, para dar vida a la serie.

Con información de Chloe Melas y Chauncey Alcorn, de CNN.

