The Division Heartland llegará como un spin-off gratuito

Entornointeligente.com / De manera totalmente inesperada, Ubisoft acaba de anunciar la próxima llegada del nuevo Tom Clancy’s The Division Heartland , un nuevo título spin-off de su saga de juegos homónima proveniente de su estudio Red Storm Entertainment, que aterriza como la primera entrega totalmente gratuita de este shooter en tercera persona.

Sin embargo, parece que la información sobre el mismo prácticamente acaba aquí, con los únicos adelantos de que se tratará de « un juego independiente que no requiere experiencia previa con la serie , pero proporcionará una perspectiva completamente nueva sobre la universo en un nuevo entorno «.

Aunque este no será el único título que presentará la compañía, y es que tal y como detallan en una pequeña hoja cronológica , también estaría prevista la llegada de nuevos contenidos para The Division 2 ; un nuevo título específicamente diseñado para móviles, por el momento designado como The Division Mobile ; así como la publicación de una nueva novela de Tom Clancy e incluso una adaptación a serie de la mano de Netflix .

Por desgracia, de nuevo estas entregas estarán marcadas por la gran desinformación y secretismo , con el único adelanto de que, The Division Mobile, estará planteado con el objetivo de llegar « a una audiencia aún más amplia «. Algo que, dadas las últimas adaptaciones de juegos similares como los Call of Duty, nos hace pensar en la posible llegada de un título exclusivamente centrado en el modo multijugador, e incluso la posible llegada de un battle royale.

Así pues, a falta de que la compañía nos brinde nuevos detalles, todo apunta a que no veremos nueva información de estos títulos hasta la celebración del próximo evento Ubisoft Forward , que se celebrará una vez más en una fecha cercana y previa al inicio de la feria del E3 2021 , el próximo 12 de junio, marcando al menos un mes más de espera.

No obstante, para los más impacientes, Ubisoft ha habilitado una web en la que podremos inscribirnos para recibir toda la información de los próximos títulos de The Division según la plataforma en la que juguemos.

