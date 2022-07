The Boys: revelado el nombre del spinoff de la serie éxito de Amazon Prime Video

Entornointeligente.com /

El nuevo proyecto ambientado en el universo de The Boys llevará el nombre de Gen V . Los miembros del elenco se presentaron y anunciaron el título el viernes en una promoción publicada en las redes sociales de The Boys .

Informate más Fuerte acusación de director de Gremlins sobre Baby Yoda y Gizmo Va a ser una montaña rusa», dice la estrella Lizze Broadway en el video. «Va a estar lleno de sangre, tripas y todo lo demás».

Jaz Sinclair agrega: «Hay amor, hermosas relaciones, mucha acción y superhéroes».

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1547959303872491520 Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y

— THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022 ¿De que tratará Gen V la serie derivada de The Boys? Ambientada en la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para jóvenes superhéroes adultos (dirigida por Vought International), Gen V pretende ser una serie con clasificación para adultos que explore las vidas de los súper hormonales y competitivos mientras ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades. Es en parte un espectáculo universitario, en parte «Los juegos del hambre» , según promocionan desde el programa.

Michele Fazekas y Tara Butters actúan como showrunners y productoras ejecutivas. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe y Michaela Starr también se desempeñan como productores ejecutivos en Gen V , y Brant Engelstein se desempeña como coproductor ejecutivo.

La serie es producida por Sony Pictures Television Studios y Amazon Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film. Loreli Alanís se desempeña como ejecutiva a cargo de Point Grey Pictures.

Además de Broadway y Sinclair, la serie está protagonizada por Chance Perdomo, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi .

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com