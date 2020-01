The Beatles y 51 años de su última presentación en vivo, un día como hoy

Entornointeligente.com /

Desde la terraza de un edificio ubicado en la calle Savile Row 3, en Londres, The Beatles ofreció su última presentación en vivo. Una escena que se ha vuelto icónica y que se realizó el 30 de enero de 1969. Ahí funcionaba Apple Records, la compañía disquera del grupo.

“Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “I’ve Got a Feeling”, “One After 909” y “Dig a Pony” fueron los temas que interpretaron junto al tecladista Billy Preston, considerado el quinto Beatle. El 10 de abril del año siguiente anunciaron la disolución de la agrupación.

Entre los planes para realizar su última presentación, The Beatles habían contemplado escenarios como las pirámides de Egipto o el buque Reina Elizabeth II. Sin embargo, se escogió la terraza y se colocó una cámara escondida para captar las reacciones de privilegiados transeúntes que cruzaban por ahí, según recuerda La Nación .

Imágenes del último recital se usaron en el documental Let It Be, ganador de un premio Oscar a la Mejor banda sonora adaptada. Incluso, la publicación señala que el próximo 15 de octubre se estrenará otro documental, de Peter Jackson, donde se verán imágenes inéditas del último concierto.

Tras ese último recital de 42 minutos, suspendido por policías debido al tumulto que se formó, John Lennon sentenció: “Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo, y de mí mismo, y deseo que hayamos pasado la audición”. (E)

LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com