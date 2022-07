The Beatles: Peter Jackson prepara un nuevo proyecto con Paul McCartney y Ringo Starr

Entornointeligente.com /

«Estoy hablando con The Beatles sobre otro proyecto, algo muy, muy diferente a Get Back «, dijo Jackson a Deadline. «Estamos viendo cuáles son las posibilidades, pero con ellos es otro proyecto. No es realmente un documental… y eso es todo lo que puedo decir».

«No fue tan intenso como hacer tres El Señor de los Anillos seguidos, pero fueron cuatro años con una pandemia en medio de todo», dijo.

«Lo mejor de los documentales es que no tienes que filmar nada», dijo Jackson. «Siempre he sido el tipo de la sala de montaje que siempre encontró que el proceso de filmar una película era muy estresante. En cierto modo, mi idea del cielo es tomar imágenes de otra persona. Y Michael Lindsay-Hogg filmó imágenes increíbles . Debería obtener más crédito aquí del que tiene». Aseguró Jackson sobre el director de Let It Be .

«La gente parece reaccionar ante Michael cuando lo presentamos, se burlan un poco de él, como este tipo detrás de la cámara. Lo admiro. Estaba haciendo un trabajo y para eso lo contrataron. Estaba presionando para hacer la mejor película que pudiera. Es una película perfectamente aceptable. Si la ves ahora, no es la película deprimente que la gente pensaba. La forma en que debe pensarse en él es que no solo hizo Let It Be , sino que filmó todas las imágenes que vemos en Get Back .. Eso es todo suyo y Michael merece un gran reconocimiento».

