Thalía se transforma en Dr. Strange y sorprende en Instagram

Thalía dejó con la boca abierta a sus seguidores en Instagram al compartir su disfraz de Halloween de Dr. Strange, el hechicero encarnado por Benedict Cumberbatch, e integrante de los Avengers.

La cantante posteó un video en el que se observa el proceso de transformación que involucró planear vestuario, maquillaje y peinado, algo que la intérpretó disfrutó mucho.

“Siempre he disfrutado las caracterizaciones… planear los vestuarios, maquillaje, peinado y meterme en personaje. ¡Y este me lo disfruté muchísimo! Soy fan de la película #drstrange y de su perseverancia para encontrar balance en su vida. ¿Tú? ¿Quién fuiste para este #halloween?”, escribió.

Con capa, barba y cabello corto, Thalía se transformó en este héroe estadounidense del que se confesó ser fanática.

“Cuando eres más strange que #drstrange… ¡Para mi, el #halloween debería ser todos los días!”.

El atuendo de la cantante fue muy ovacionado por los cibernautas, el mismo caso ocurrió con Tábata Jalil, conductora de Venga la Alegría, quien se disfrazó de Sarita Sosa , la hija menor de José José que tanta polémica causó en México tras el fallecimiento del “Príncipe de la Canción”.

Contrario al lo sencillo del disfraz de Sarita, la modelo Heidi Klum , reina del Halloween, decidió transformarse en una mezcla entre un Frankenstein y un zombie, proceso que llevó a cabo frente a los ojos de cientos de personas.

Decenas de seguidores y fotógrafos observaban atentamente el proceso desde la acera, que según ha dicho la propia Klum tardaría 10 horas en completarse, y que incluye prótesis que le proporcionan a la modelo unas amplias caderas y grandes pechos que dan alguna pista de cuál ha sido su elección de 2019.

En uno de sus cortos vídeos en Instagram, puede observarse el delicado proceso en el que varias personas la ayudan a enfundarse en el traje de silicona que transforma su esbelta figura, en el que confiesa sentirse “un poco expuesta”.

La alemana celebra así los 20 años de su famosa fiesta de Halloween, en las que se la ha visto irreconocible disfrazada de la Princesa Fiona -la novia de Shreck-, Jessica Rabbit -personaje de la película “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”-, de simio o de la diosa hindú Kali.

Con información de EFE

