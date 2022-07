Thalía rescata a un ratoncito que se estaba ahogando en su piscina: «Pensé que era una rana» (Video)

Entornointeligente.com /

Por 20minutos.es

«El rescate del ratón» , anunció Thalía en su publicación de TikTok. En ella se ve cómo la mexicana se encuentra un ratoncito a punto de ahogarse y, para rescatarlo, extiende una larga servilleta a la que se sube el pequeño animal.

La cantante, al acercarse a la piscina, dice: «Acabo de ver una cosita aquí, pensé que era una rana . Miren lo que es, pobrecito. ¿Qué te está pasando? Ven, mi amor, te estás ahogando… ay no, no, no… por favor».

@thalia

El rescate del ratón ?? ? #Thalia #Marimar #Ratoncito #Mouse #Animal

? Marimar ※ Thalia

Tras verlo, Thalía busca una medida para salvarlo y decido optar por un rollo de papel de cocina. «Traje un servilleta para que solito se salga, tampoco me va a brincar» , dijo en un principio. Después, bromeando, dijo: «Puto, me va a brincar. ¡Ay, ay me va a brincar!».

Una vez que el ratón estaba ya sobre la servilleta, la cantante mostró su alegría. «Lo salvamos. ¿Estás bien precioso?» , le dijo segundos antes de que echase a andar por el césped del jardín sin descanso.

El vídeo ha circulado por todas las redes sociales. En TikTok acumula 9,7 millones de reproducciones y más de 1,5 millones de likes . En Twitter, infinidad de usuarios se han deshecho en elogios hacia la cantante. «La mismísima Thalía salva la vida de un ratoncito y nos da una muestra de su solidaridad para cualquier ser vivo», escribió un fan.

