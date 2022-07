Texto de Sophia no Exame de Português tornou-o «inesperado» mas ainda assim «coerente»

Entornointeligente.com /

Um primeiro grupo «inesperado» que faz com que os resultados do exame nacional de segunda fase de Português do ensino secundário sejam «imprevisíveis». É assim que Carmo Oliveira, que foi indicada pela Associação de Professores de Português (APP) para comentar o exame ao PÚBLICO, descreve a prova desta sexta-feira. Quanto aos grupos referentes à gramática e à escrita (composição), «não tinham grandes dificuldades», defende.

Para Carmo Oliveira, e também para os colegas que leccionam a disciplina com quem comentou a prova, foi com surpresa que viu, do lado da educação literária, que a prova incluía «um autor que não está contemplado nas aprendizagens essenciais». Este foi o caso da Parte A do Grupo I, como descreve, do qual consta um texto de Sophia de Mello Breyner Andresen. «[A autora] aparece nas propostas de projecto de leitura do antigo programa, mas não aparece nas aprendizagens», aponta.

Por outro lado, além de Sophia, saiu um texto de Cesário Verde. «A Parte B apresenta Cesário Verde, que faz parte das aprendizagens essenciais mas só na parte do sentimento ocidental. E este é um poema que apresenta o retrato da mulher, nem sequer é contemplado. Portanto, o exame não vai buscar nenhum conteúdo literário que esteja contemplado nas aprendizagens essenciais», reflecte a professora.

Apesar disso, vê coerência no exame. «Aquilo que é solicitado aos alunos é coerente com o que é expectável do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, depois de frequentarem 12 anos de português. É só um bocadinho experimental», sublinha.

«Mais difícil» Isso significa que esta foi uma prova «completamente inesperada» para «os alunos mais estudiosos e formatados, os que se dedicam mais ao estudo dos conteúdos». Do lado oposto, «para os alunos que trabalharam devidamente as competências ligadas ao estudo literário foi perfeito». «Mas foi difícil porque o primeiro texto, por exemplo, é todo ele irónico», ressalva.

Depois de os alunos terem tido de enfrentar, na primeira fase, Fernando Pessoa e Camões , encontrar agora uma prova sem qualquer autor contemplado nas aprendizagens essenciais foi algo com que «nenhum professor estava a contar». E é por isso que Carmo Oliveira diz que os resultados são «imprevisíveis».

Quanto ao resto do exame, a APP é da opinião de que «o segundo grupo, o da gramática, não tinha grandes dificuldades». «O texto era um bocadinho conceptual mas creio que os alunos também conseguem entender aquilo que lá está e na parte da composição tinham de falar da liberdade individual na tomada de decisões que é um tema sobre o qual discutem muito. Portanto, não é nada problemático», remata.

O exame de Português deixou de ser obrigatório para todos os alunos desde que, em 2020, estas provas do secundário passaram a servir apenas para acesso ao ensino superior de modo a minorar os efeitos da pandemia no desempenho dos alunos.

